Серб Новак Джокович сыграет против немца Янника Ханфмана во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. Джокович — Ханфман: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джокович

Женева прекрасный город, но Новак приехал сюда явно не от хорошей жизни.

Джокович впервые с 2021-го сыграет на неделе перед «Ролан Гаррос». Три года назад он выиграл домашний турнир в Белграде, после чего стал чемпионом французского мэйджора.

По всей видимости, серб хочет повторить этот трюк, но есть подозрение, что на этот раз всё будет совершенно иначе.

В этом году Джокович до сих пор не взял ни одного титула. После полуфинала на Australian Open Ноле, которому 22 мая исполнилось 37 лет, проиграл в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс итальянцу Луке Нарди, дошел до полуфинала в Монте-Карло и уступил чилийцу Алехандро Табило в третьем раунде «тысячника» в Риме.

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Самое печальное, что по игре в некоторых случаях Новак откровенно разочаровал. Похоже, начинает сказываться возраст.

Ханфман

Янник в первом раунде одержал уверенную победу над Энди Марреем — 7:5, 6:2.

Немец и британец начали еще в понедельник, но из-за погодных условий доиграли только во вторник.

Правда, пауза никак не повлияла на сценарий матча — Ханфман спокойно переиграл бывшую первую ракетку мира.

Ранее в этом году Ханфман выиграл больше одного матча на грунте на уровне основной сетки ATP только в аргентинской Кордове.

На прошлой неделе Янник уступил американцу Джеффри Джону Вольфу во втором круге «челленджера» в Турине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.11, победу Ханфмана букмекеры предлагают за 6.00.

Прогноз: Новак выиграет, сделает себе подарок на день рождения, но что-то нам подсказывает, что разгрома здесь не будет.

На грунте Ханфман в состоянии оказать сопротивление.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.96.