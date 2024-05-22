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    Джокович проиграет на старте турнира в Женеве?

    Джокович — Ханфман. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Женеве 22 мая 2024 года

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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против немца Янника Ханфмана во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. Джокович — Ханфман: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 22 Мая 2024 года

    Новак Джокович

  • Сербия
    •  Новак Джокович 19:00 Янник Ханфман (Германия)

    Янник Ханфман (Германия)

  • Майами. Мужчины
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    Джокович

    Женева прекрасный город, но Новак приехал сюда явно не от хорошей жизни.

    Джокович впервые с 2021-го сыграет на неделе перед «Ролан Гаррос». Три года назад он выиграл домашний турнир в Белграде, после чего стал чемпионом французского мэйджора.

    По всей видимости, серб хочет повторить этот трюк, но есть подозрение, что на этот раз всё будет совершенно иначе.

    В этом году Джокович до сих пор не взял ни одного титула. После полуфинала на Australian Open Ноле, которому 22 мая исполнилось 37 лет, проиграл в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс итальянцу Луке Нарди, дошел до полуфинала в Монте-Карло и уступил чилийцу Алехандро Табило в третьем раунде «тысячника» в Риме.

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    Самое печальное, что по игре в некоторых случаях Новак откровенно разочаровал. Похоже, начинает сказываться возраст.

    Ханфман

    Янник в первом раунде одержал уверенную победу над Энди Марреем — 7:5, 6:2.

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    • Немец и британец начали еще в понедельник, но из-за погодных условий доиграли только во вторник.

    Правда, пауза никак не повлияла на сценарий матча — Ханфман спокойно переиграл бывшую первую ракетку мира.

    Ранее в этом году Ханфман выиграл больше одного матча на грунте на уровне основной сетки ATP только в аргентинской Кордове.

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    На прошлой неделе Янник уступил американцу Джеффри Джону Вольфу во втором круге «челленджера» в Турине.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.11, победу Ханфмана букмекеры предлагают за 6.00.

    Прогноз: Новак выиграет, сделает себе подарок на день рождения, но что-то нам подсказывает, что разгрома здесь не будет.

    На грунте Ханфман в состоянии оказать сопротивление.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.96.

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    Джокович — Ханфман. Серб Новак Джокович сыграет против немца Янника Ханфмана во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Джокович — Ханфман с коэффициентом 1.96.
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