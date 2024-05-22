Новак Джокович
Янник Ханфман (Германия)
Джокович
Женева прекрасный город, но Новак приехал сюда явно не от хорошей жизни.
Джокович впервые с 2021-го сыграет на неделе перед «Ролан Гаррос». Три года назад он выиграл домашний турнир в Белграде, после чего стал чемпионом французского мэйджора.
По всей видимости, серб хочет повторить этот трюк, но есть подозрение, что на этот раз всё будет совершенно иначе.
В этом году Джокович до сих пор не взял ни одного титула. После полуфинала на Australian Open Ноле, которому 22 мая исполнилось 37 лет, проиграл в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс итальянцу Луке Нарди, дошел до полуфинала в Монте-Карло и уступил чилийцу Алехандро Табило в третьем раунде «тысячника» в Риме.
Самое печальное, что по игре в некоторых случаях Новак откровенно разочаровал. Похоже, начинает сказываться возраст.
Ханфман
Янник в первом раунде одержал уверенную победу над Энди Марреем — 7:5, 6:2.
Немец и британец начали еще в понедельник, но из-за погодных условий доиграли только во вторник.
Правда, пауза никак не повлияла на сценарий матча — Ханфман спокойно переиграл бывшую первую ракетку мира.
Ранее в этом году Ханфман выиграл больше одного матча на грунте на уровне основной сетки ATP только в аргентинской Кордове.
На прошлой неделе Янник уступил американцу Джеффри Джону Вольфу во втором круге «челленджера» в Турине.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.11, победу Ханфмана букмекеры предлагают за 6.00.
Прогноз: Новак выиграет, сделает себе подарок на день рождения, но что-то нам подсказывает, что разгрома здесь не будет.
- 2.01Шаповалов — Грикспор: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.88Фриц — Микельсен: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.91Эмбер — Кепфер: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
На грунте Ханфман в состоянии оказать сопротивление.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.96.