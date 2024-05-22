Француз Адриан Маннарино сыграет против итальянца Лучано Дардери во втором круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Маннарино — Дардери: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Маннарино

Адриан попал в число сеяных, благодаря чему получил возможность старовать сразу со второго раунда.

В этом году француз пока не выиграл ни одного матча на грунте. Но это не сюрприз — у него всегда были проблемы на этом покрытии.

Например, в прошлом сезоне (самом успешном в его карьере) Маннарино выиграл только два из десяти матчей на глине.

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На «тысячнике» в Мадриде Маннарино, занимающий в рейтинге 22-е место, проиграл Феликсу Оже-Альяссиму, а в Риме уступил Чжичжэню Чжану. На «челленджере» в Экс-ан-Провансе 35-летний француз проиграл Ришару Гаске. Во всех случаях он не взял ни сета.

Дардери

Лучано в первом матче одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 7:5, 7:6.

Про итальянца пока не очень много говорят, но вполне вероятно, что он войдет в список главных открытий по итогам сезона.

Не так давно Дардери дебютировал в топ-50 — на этой неделе он занимает в рейтинге 47-е место.

Прорыв случился в феврале, когда 22-летний Дардери выиграл турнир в аргентинской Кордове. Позже он дошел до четвертьфинала в Сантьяго, до полуфинала в Хьюстоне и до третьего раунда в Риме.

Разумеется, были и неудачные результаты, но в целом Лучано очень сильно проводит сезон.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 5.35, победу Дардери букмекеры предлагают за 1.15.

Прогноз: здесь всё очевидно — итальянец спокойно выйдет в следующий раунд. У Маннарино нет шансов обыграть этого соперника на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Дардери с форой по геймам (-5,5) за 2.02.