Адриан Маннарино
Luciano Darderi
Маннарино
Адриан попал в число сеяных, благодаря чему получил возможность старовать сразу со второго раунда.
В этом году француз пока не выиграл ни одного матча на грунте. Но это не сюрприз — у него всегда были проблемы на этом покрытии.
Например, в прошлом сезоне (самом успешном в его карьере) Маннарино выиграл только два из десяти матчей на глине.
На «тысячнике» в Мадриде Маннарино, занимающий в рейтинге 22-е место, проиграл Феликсу Оже-Альяссиму, а в Риме уступил Чжичжэню Чжану. На «челленджере» в Экс-ан-Провансе 35-летний француз проиграл Ришару Гаске. Во всех случаях он не взял ни сета.
Дардери
Лучано в первом матче одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 7:5, 7:6.
Про итальянца пока не очень много говорят, но вполне вероятно, что он войдет в список главных открытий по итогам сезона.
Не так давно Дардери дебютировал в топ-50 — на этой неделе он занимает в рейтинге 47-е место.
Прорыв случился в феврале, когда 22-летний Дардери выиграл турнир в аргентинской Кордове. Позже он дошел до четвертьфинала в Сантьяго, до полуфинала в Хьюстоне и до третьего раунда в Риме.
Разумеется, были и неудачные результаты, но в целом Лучано очень сильно проводит сезон.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 5.35, победу Дардери букмекеры предлагают за 1.15.
Прогноз: здесь всё очевидно — итальянец спокойно выйдет в следующий раунд. У Маннарино нет шансов обыграть этого соперника на грунте.
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Рекомендуемая ставка: победа Дардери с форой по геймам (-5,5) за 2.02.