Азаренко
Виктория не перестает удивлять, в том числе своей выносливостью.
Только в первых двух матчах белорусская теннисистка провела на корте в общей сложности почти шесть часов, но, несмотря на это, в 1/8 финала у нее нашлись силы на матч против соперницы из топ-10.
Азаренко одержала уверенную победу над Марией Саккари — 6:4, 6:1.
Результат матч действительно удивил, учитывая, насколько сложными были для бывшей первой ракетки мира два предыдущих матчах против менее опасных соперниц.
Перед этим 34-летняя Азаренко с трудом выиграла у польки Магды Линетт (6:7, 6:4, 6:3) и египтянки Майар Шериф (6:2, 6:7, 6:3).
Коллинз
Даниэль тем временем просто не заметил своих предыдущих соперниц на этом турнире.
Американка до сих пор не проиграла ни сета и отдала в общей сложности лишь 13 геймов.
В стартовом матче ее соперницей была Анна Блинкова, которая снялась после первого сета, который завершился со счетом 6:4 в пользу Коллинз.
После этого Даниэль выиграла у француженки Каролин Гарсия (6:3, 6:3), а в 1/8 финала 15-я ракетка мира разгромила румынку Ирину Бегу (6:0, 6:3).
Также стоит отметить, что Коллинз выиграла 15 матчей подряд до поражения от белоруски Арины Соболенко в четвертом круге «тысячника» в Мадриде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Азаренко в этом матче можно поставить за 2.87, победу Коллинз букмекеры предлагают за 1.42.
Прогноз: несмотря на все коварство белорусской теннисистки, мы все-таки считаем, что мощную американку она не удивит. Более того, не удивимся, если в итоге увидим Даниэль в финале римского турнира.
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Рекомендуемая ставка: победа Коллинз + тотал геймов больше 18,5 за 2.07.