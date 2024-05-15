Белоруска Виктория Азаренко сыграет против американки Даниэль Коллинз в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 20:00 мск. Азаренко — Коллинз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Азаренко

Виктория не перестает удивлять, в том числе своей выносливостью.

Только в первых двух матчах белорусская теннисистка провела на корте в общей сложности почти шесть часов, но, несмотря на это, в 1/8 финала у нее нашлись силы на матч против соперницы из топ-10.

Азаренко одержала уверенную победу над Марией Саккари — 6:4, 6:1.

Результат матч действительно удивил, учитывая, насколько сложными были для бывшей первой ракетки мира два предыдущих матчах против менее опасных соперниц.

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Перед этим 34-летняя Азаренко с трудом выиграла у польки Магды Линетт (6:7, 6:4, 6:3) и египтянки Майар Шериф (6:2, 6:7, 6:3).

Коллинз

Даниэль тем временем просто не заметил своих предыдущих соперниц на этом турнире.

Американка до сих пор не проиграла ни сета и отдала в общей сложности лишь 13 геймов.

В стартовом матче ее соперницей была Анна Блинкова, которая снялась после первого сета, который завершился со счетом 6:4 в пользу Коллинз.

После этого Даниэль выиграла у француженки Каролин Гарсия (6:3, 6:3), а в 1/8 финала 15-я ракетка мира разгромила румынку Ирину Бегу (6:0, 6:3).

Также стоит отметить, что Коллинз выиграла 15 матчей подряд до поражения от белоруски Арины Соболенко в четвертом круге «тысячника» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Азаренко в этом матче можно поставить за 2.87, победу Коллинз букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: несмотря на все коварство белорусской теннисистки, мы все-таки считаем, что мощную американку она не удивит. Более того, не удивимся, если в итоге увидим Даниэль в финале римского турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Коллинз + тотал геймов больше 18,5 за 2.07.