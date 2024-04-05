Американка Даниэль Коллинз сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в четвертьфинале турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 21:00 мск. Мертенс — Коллинз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Мертенс

Элиза начала турнир с победы над Варварой Грачевой, которая с прошлого года играет под флагом Франции.

Бельгийка дожала бывшую россиянку в третьем сете — 6:4, 3:6, 6:2.

В следующем матче Мертенс преподнесла мини-сенсацию, обыграв бывшую третью ракетку мира Элину Свитолину.

Более того, здесь дошло до разгрома — 6:4, 6:1. Правда, все равно нельзя сказать, что это был чересчур простой матч. Мертенс спасла семь брейк-пойнтов из восьми, то есть украинка несколько раз была близка к тому, чтобы отыграться.

Все прогнозы на теннис

Элиза третий раз в сезоне выиграла не менее двух матчей подряд. В январе бывшая 12-я ракетка мира дошла до финала в австралийском Хобарте, а в прошлом месяце добралась до 1/8 финала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Коллинз

Американка тем временем в четверг одержала победу над Онс Жабер — 6:3, 1:6, 6:3.

Двух сетов Даниэль все-таки не хватило, понадобилась третья партия, но ее выносливость в последнее время просто впечатляет.

Дело в том, что уже через пять часов после встречи с теннисисткой из Туниса Коллинз вышла играть следующий матч.

Чемпионка недавнего турнира в Майами спокойно разобралась со Слоан Стивенс — 6:2, 6:2. Соперница, в отличие от Даниэль, оказалась не готова к такому марафону.

Победная серия Коллинз составляет уже десять матчей. Для повторения личного рекорда осталось одержать еще две победы — в 2021-м она выиграла 12 матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 3.54, победу Коллинз букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: с одной стороны, американка действительно впечатляет, но также надо учитывать, что возможности ее организма все-таки не безграничны. Десять матчей за две недели — это чересчур много. С настроем у Коллинз все в порядке, а вот энергии ей может не хватить.

Также стоит отметить, что в прошлом сезоне Даниэль проиграла Мертенс на US Open, а в начале текущего — на турнире в Хобарте.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.99.