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    Сможет ли Коллинз продлить победную серию?

    Мертенс — Коллинз. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Чарльстоне 5 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мертенс — Коллинз
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    Даниэль Коллинз
    Американка Даниэль Коллинз сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в четвертьфинале турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 21:00 мск. Мертенс — Коллинз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 05 Апреля 2024 года

    Мертенс

    Элиза начала турнир с победы над Варварой Грачевой, которая с прошлого года играет под флагом Франции.

    Бельгийка дожала бывшую россиянку в третьем сете — 6:4, 3:6, 6:2.

    В следующем матче Мертенс преподнесла мини-сенсацию, обыграв бывшую третью ракетку мира Элину Свитолину.

    Более того, здесь дошло до разгрома — 6:4, 6:1. Правда, все равно нельзя сказать, что это был чересчур простой матч. Мертенс спасла семь брейк-пойнтов из восьми, то есть украинка несколько раз была близка к тому, чтобы отыграться.

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    Элиза третий раз в сезоне выиграла не менее двух матчей подряд. В январе бывшая 12-я ракетка мира дошла до финала в австралийском Хобарте, а в прошлом месяце добралась до 1/8 финала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Коллинз

    Американка тем временем в четверг одержала победу над Онс Жабер — 6:3, 1:6, 6:3.

    Двух сетов Даниэль все-таки не хватило, понадобилась третья партия, но ее выносливость в последнее время просто впечатляет.

    Дело в том, что уже через пять часов после встречи с теннисисткой из Туниса Коллинз вышла играть следующий матч.

    Чемпионка недавнего турнира в Майами спокойно разобралась со Слоан Стивенс — 6:2, 6:2. Соперница, в отличие от Даниэль, оказалась не готова к такому марафону.

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    Победная серия Коллинз составляет уже десять матчей. Для повторения личного рекорда осталось одержать еще две победы — в 2021-м она выиграла 12 матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 3.54, победу Коллинз букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: с одной стороны, американка действительно впечатляет, но также надо учитывать, что возможности ее организма все-таки не безграничны. Десять матчей за две недели — это чересчур много. С настроем у Коллинз все в порядке, а вот энергии ей может не хватить.

    Также стоит отметить, что в прошлом сезоне Даниэль проиграла Мертенс на US Open, а в начале текущего — на турнире в Хобарте.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.99.

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    Ставка и прогноз на матч Мертенс — Коллинз с коэффициентом 1.99. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Коллинз продлить победную серию?
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