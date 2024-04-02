Венгр Мартон Фучович сыграет против аргентинца Педро Качина в первом круге турнира в португальском Эшториле. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:00 мск. Фучович — Качин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Фучович

Мартон не лучшим образом провел предыдущие три месяца. Судя по всему, в ближайшее время ему придется бороться за то, чтобы остаться в топ-100.

В текущем сезоне венгерский теннисист до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Фучович прошел первый раунд в Роттердаме, Дохе и на «Мастерсе» в Майами. На последнем он разгромил австралийца Макса Перселла, после чего уступил Даниилу Медведеву (4:6, 1:6).

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В прошлом году лучшим результатом Фучовича на грунте стал выход в третий раунд «Мастерса» в Риме. Прежде чем проиграть Кэмерону Норри, Мартон остановил Филипа Краиновича и Алекса Де Минора.

Качин

Педро наверное можно назвать главным неудачником сезона.

Здесь достаточно одного факта : аргентинец, который по-прежнему находится в топ-100, до сих пор не выиграл ни одного матча в 2024-м.

Качин не прошел ни раунда сразу на восьми турнирах, а еще на одном он проиграл на старте квалификации.

С учетом прошлого сезона серия поражений 28-летнего Качина составляет уже 13 матчей.

В феврале Педро провалил четыре грунтовых турнира — в Кордове, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго. Интересно, что во всех случаях он проиграл в трех сетах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 1.46, победу Качина букмекеры предлагают за 2.72.

Прогноз: несложно догадаться, как тяжело сейчас аргентинцу в психологическом плане. Такая серия поражений может любого выбить из колеи. Но мы чувствуем, что на этот раз Качин наконец-то порадует и себя, и своих близких.

К слову, в прошлом году Педро здорово сыграл против Фучовича в Майами (4:6, 6:7). На грунте он вполне способен взять реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Качина за 2.72.