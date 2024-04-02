Фучович
Мартон не лучшим образом провел предыдущие три месяца. Судя по всему, в ближайшее время ему придется бороться за то, чтобы остаться в топ-100.
В текущем сезоне венгерский теннисист до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.
Фучович прошел первый раунд в Роттердаме, Дохе и на «Мастерсе» в Майами. На последнем он разгромил австралийца Макса Перселла, после чего уступил Даниилу Медведеву (4:6, 1:6).
В прошлом году лучшим результатом Фучовича на грунте стал выход в третий раунд «Мастерса» в Риме. Прежде чем проиграть Кэмерону Норри, Мартон остановил Филипа Краиновича и Алекса Де Минора.
Качин
Педро наверное можно назвать главным неудачником сезона.
Здесь достаточно одного
Качин не прошел ни раунда сразу на восьми турнирах, а еще на одном он проиграл на старте квалификации.
С учетом прошлого сезона серия поражений 28-летнего Качина составляет уже 13 матчей.
В феврале Педро провалил четыре грунтовых турнира — в Кордове, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго. Интересно, что во всех случаях он проиграл в трех сетах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 1.46, победу Качина букмекеры предлагают за 2.72.
Прогноз: несложно догадаться, как тяжело сейчас аргентинцу в психологическом плане. Такая серия поражений может любого выбить из колеи. Но мы чувствуем, что на этот раз Качин наконец-то порадует и себя, и своих близких.
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К слову, в прошлом году Педро здорово сыграл против Фучовича в Майами (4:6, 6:7). На грунте он вполне способен взять реванш.
Рекомендуемая ставка: победа Качина за 2.72.