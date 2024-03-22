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    Маррей снова проиграет Этчеверри?

    Маррей — Этчеверри. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «Мастерс» 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Этчеверри
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 19:30 мск. Маррей — Этчеверри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Маррей

    «Cтарый пёс борозды не испортит», — написал Энди после победы над Маттео Берреттини в первом круге.

    Британец действительно порадовал и игрой, и своей физической формой. Как ни крути, а его по-прежнему нельзя недооценивать.

    Маррей дожал итальянца в третьем сете — 4:6, 6:3, 6:4.

    Во втором сете Берреттини при счете 5:2 в пользу соперника едва не потерял сознание из-за сложных погодных условий. У Энди таких проблем не наблюдалось.

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    Стоит отметить, что 36-летний Маррей в этом матче выполнил 9 эйсов, отыграл 4 из 5 брейк-пойнтов и взял на первом мяче 79 процентов очков.

    В этом году Маррей пока ни разу не выигрывал два матча подряд.

    Этчеверри

    Томас проведет первый матч с середины февраля, когда он из-за травмы вынужден был сняться с турнира в Буэнос-Айресе.

    В столице Аргентины Этчеверри не смог доиграть матч 1/4 финала против чилийца Николаса Харри.

    С тех пор аргентинский теннисист только восстанавливался и тренировался. Поэтому не факт, что в Майами он сможет показать свой лучший теннис.

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    Главным успехом Этчеверри в этом сезоне пока что остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Маррея в этом матче можно поставить за 1.61, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.32.

    Прогноз: у Энди непростая история противостояния с этим аргентинцем. В прошлом году британец с трудом выиграл у него в Индиан-Уэллс, после чего Томас взял реванш в Базеле. А в начале этого сезона Этчеверри разгромил бывшую первую ракетку мира на старте Australian Open. Однако сейчас Маррей выглядит заметно лучше, тогда как его соперник возвращается после травмы. Вполне вероятно, что на этот раз Этчеверри не удивит двукратного чемпиона Уимблдона.

    Рекомендуемая ставка: победа Маррея с форой по геймам (-2,5) за 1.98.

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    Ставка и прогноз на матч Маррей — Этчеверри с коэффициентом 1.98. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на теннис. Маррей снова проиграет Этчеверри?
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