Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Винус Уильямс в первом круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 19 марта, начало — в 21:00 мск. Шнайдер — Уильямс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шнайдер

Диана по итогам прошлой недели поднялась в рейтинге на 12 позиций и теперь занимает 62-е место.

Это случилось благодаря успешному выступлению в Чарльстоне — россиянка дошла до финала.

В решающем матче Шнайдер потерпела поражение от итальянки Элизабетты Коччаретто (3:6, 2:6). Также стоит отметить, что на пути к финалу она отдала лишь один сет.

В Индиан-Уэллс 19-летняя теннисистка сначала с трудом выиграла у Аны Богдан, а потом проиграла будущей финалистке Марии Саккари. В матче с гречанкой Диане, по всей видимости, не хватило сил на три сета — решающий она отдала со счетом 0:6.

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Также отметим, что в начале феврале Шнайдер взяла титул в Хуахине (Таиланд).

Уильямс

Винус тем временем в этом году до сих пор провела лишь один матч. На прошлой неделе она уступила японке Нао Хибино (6:2, 3:6, 0:6) в Индиан-Уэллс.

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» сыграла впервые после поражения от бельгийки Грэт Миннен (1:6, 1:6) на старте US Open.

«Серена сказала, что мне запрещено уходить из тенниса, так что я никогда не уйду», — так ответила 43-летняя американка на вопрос, почему она до сих пор не завершила карьеру.

Хотя Уильямс уже сложно назвать действующей теннисисткой. В 2022-м она провела четыре матча (во всех проиграла), а в прошлом — десять (три победы и семь поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.13, победу Уильямс букмекеры предлагают за 5.90.

Прогноз: опыт важен, но в случае с Винус надо понимать, что в 43 года ей уже тяжело конкурировать с молодыми соперницами. В этом матче Диана, скорее всего, выиграет с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер с форой по геймам (-6,0) за 1.95.