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    Шаповалов снова проиграет?

    Ван де Зандшульп — Шаповалов. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 6 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:00 мск. Ван де Зандшульп — Шаповалов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Ван де Зандшульп

    Ботик в последнее время вообще не впечатляет. Достаточно взглянуть на результаты: в этом году он еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    На прошлой неделе нидерландец выиграл в Дубае у француза Адриана Маннарино, но сразу после этого уступил за 45 минут американцу Себастьяну Корде со счетом 1:6, 0:6.

    Перед этим ван де Зандшульп не прошел первый раунд на турнирах в Роттердаме и Дохе, проиграв Яннику Синнеру и Гаэлю Монфису соответственно.

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    В 2022-м Ботик выиграл в Индиан-Уэллс два матча, а в прошлом сразу уступил белорусу Илье Ивашко.

    Шаповалов

    Все попытки Дениса вернуться в топ-100 до весенних турниров оказались безуспешными. В текущем рейтинге он всего лишь 131-й.

    На недавнем турнире в Дубае канадец проиграл Энди Маррею (6:4, 6:7, 3:6), для которого это была всего лишь вторая победа в сезоне.

    Шаповалов в этом году выступает еще хуже: до сих пор он выиграл только один матч на уровне основой сетки ATP.

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    В Роттердаме Шаповалов прошел квалификацию, но в первом круге уступил на двух тай-брейках французу Гаэлю Монфису.

    Еще одним разочарованием стало поражение от француза Юго Гастона на старте турнира в Марселе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.96, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.85.

    Прогноз: матчи с участием Шаповалова, как правило, получаются очень бодрыми, и предстоящий в этом плане вряд ли разочарует. При этом далеко не факт, что канадец обыграет нидерландского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

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    Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Шаповалов с коэффициентом 1.99. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на теннис. Шаповалов снова проиграет?
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