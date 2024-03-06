Ван де Зандшульп
Ботик в последнее время вообще не впечатляет. Достаточно взглянуть на результаты: в этом году он еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
На прошлой неделе нидерландец выиграл в Дубае у француза Адриана Маннарино, но сразу после этого уступил за 45 минут американцу Себастьяну Корде со счетом 1:6, 0:6.
Перед этим ван де Зандшульп не прошел первый раунд на турнирах в Роттердаме и Дохе, проиграв Яннику Синнеру и Гаэлю Монфису соответственно.
В 2022-м Ботик выиграл в Индиан-Уэллс два матча, а в прошлом сразу уступил белорусу Илье Ивашко.
Шаповалов
Все попытки Дениса вернуться в топ-100 до весенних турниров оказались безуспешными. В текущем рейтинге он всего лишь 131-й.
На недавнем турнире в Дубае канадец проиграл Энди Маррею (6:4, 6:7, 3:6), для которого это была всего лишь вторая победа в сезоне.
Шаповалов в этом году выступает еще хуже: до сих пор он выиграл только один матч на уровне основой сетки ATP.
В Роттердаме Шаповалов прошел квалификацию, но в первом круге уступил на двух тай-брейках французу Гаэлю Монфису.
Еще одним разочарованием стало поражение от француза Юго Гастона на старте турнира в Марселе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.96, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.85.
Прогноз: матчи с участием Шаповалова, как правило, получаются очень бодрыми, и предстоящий в этом плане вряд ли разочарует. При этом далеко не факт, что канадец обыграет нидерландского теннисиста.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.