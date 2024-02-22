Полька Ига Свентек сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 22 февраля, начало — в 18:00 мск. Свентек — Чжэн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свентек

Ига на этой неделе пока не отдала ни сета, но в этом, безусловно, нет ничего удивительного.

Хотя в первом матче польской теннисистке пришлось немного понервничать. Американка Слоан Стивенс отчаянно сопротивлялась в обеих партиях — 6:4, 6:4.

В третьем раунде первая ракетка спокойно разобралась с Элиной Свитолиной — 6:1, 6:4.

Вопреки ожиданиям, украинка на этот раз не смогла создать интригу. Во втором сете Элина сделала сразу два брейка, но при этом продолжала ужасно играть на своей подаче.

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А Свентек, похоже, очень вдохновил ранний вылет Арины Соболенко, которая в первом же матче сенсационно уступила хорватке Донне Векич.

Чжэн

Циньвэнь начала неделю с волевой победы над японкой Нао Хибино — 5:7, 6:2, 6:2.

В первом сете китаянка привыкала к условиям, к корту, а в следующих двух партиях просто не заметила свою соперницу.

В третьем раунде Чжэн спокойно обыграла Анастасию Потапову — 6:3, 6:2.

Здесь изначально было понятно, что у представительницы Поднебесной не будет проблем. Россиянка перед матчем призналась, что «сезон только начался, а сил уже нет». Параллельно с этим она добавила, что пропустит ближайший турнир в Сан-Диего. В общем, у Насти не было настроя бороться.

Главным достижением Чжэн в этом году пока что остается выход в финал Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче она проиграла Арине Соболенко (3:6, 2:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.15, победу Чжэн букмекеры предлагают за 5.40.

Прогноз: Ига ведет в личных встречах с Циньвэнь со счетом 5-0. В начале января полька выиграла у китаянки на United Cup со счетом 6:2, 6:3. Вполне вероятно, что что-то подобное будет и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-5,5) за 1.94.