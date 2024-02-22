Свентек
Ига на этой неделе пока не отдала ни сета, но в этом, безусловно, нет ничего удивительного.
Хотя в первом матче польской теннисистке пришлось немного понервничать. Американка Слоан Стивенс отчаянно сопротивлялась в обеих партиях — 6:4, 6:4.
В третьем раунде первая ракетка спокойно разобралась с Элиной Свитолиной — 6:1, 6:4.
Вопреки ожиданиям, украинка на этот раз не смогла создать интригу. Во втором сете Элина сделала сразу два брейка, но при этом продолжала ужасно играть на своей подаче.
А Свентек, похоже, очень вдохновил ранний вылет Арины Соболенко, которая в первом же матче сенсационно уступила хорватке Донне Векич.
Чжэн
Циньвэнь начала неделю с волевой победы над японкой Нао Хибино — 5:7, 6:2, 6:2.
В первом сете китаянка привыкала к условиям, к корту, а в следующих двух партиях просто не заметила свою соперницу.
В третьем раунде Чжэн спокойно обыграла Анастасию Потапову — 6:3, 6:2.
Здесь изначально было понятно, что у представительницы Поднебесной не будет проблем. Россиянка перед матчем призналась, что «сезон только начался, а сил уже нет». Параллельно с этим она добавила, что пропустит ближайший турнир в Сан-Диего. В общем, у Насти не было настроя бороться.
Главным достижением Чжэн в этом году пока что остается выход в финал Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче она проиграла Арине Соболенко (3:6, 2:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.15, победу Чжэн букмекеры предлагают за 5.40.
Прогноз: Ига ведет в личных встречах с Циньвэнь со счетом 5-0. В начале января полька выиграла у китаянки на United Cup со счетом 6:2, 6:3. Вполне вероятно, что что-то подобное будет и в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-5,5) за 1.94.