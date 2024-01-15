Американец Бен Шелтон сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 января в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Баутиста-Агут — Шелтон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Баутиста-Агут

Роберто начал сезон в Гонконге, где дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Себастьяну Офнеру, испанец одержал победы над Фабианом Марожаном и Франсиско Серундоло.

Вскоре после этого он поехал в новозеландский Окленд, и это наверное было не самое правильное решение.

Здесь Баутиста-Агут не прошел даже первый круг, сенсационно уступив соотечественнику Роберто Карбальесу-Баэне.

В этом году Баутиста-Агут впервые за долгое время не попал в посев на австралийском мэйджоре. В прошлом сезоне бывшая 12-я ракетка мира получил неприятную травму, из-за которой опустился за пределы топ-50.

Шелтон

Бену тем временем предстоит защищать прошлогодний четвертьфинал в Мельбурне. И если тогда его выступление стало настоящей сенсацией, то сейчас успехи американца вряд ли кого-то удивят.

Шелтон завершил прошлый сезон в топ-20. В первую очередь благодаря выходу в полуфинал Открытого чемпионата США и победе на турнире в Токио.

Кроме того, осенью 21-летний теннисист добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае.

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Разумеется, было немало и провальных турниров, но очевидно, что Шелтон уже в ближайшем будущем может стать игроком топ-10.

Прогноз и ставка

На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 3.28, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.34.

Эта игра станет серьезным испытанием и для опытного испанца, и для молодого американца.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 39,5 за 1.95. Это один из тех матчей, где теннисистам может понадобиться пятый сет.