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    Шелтон дожмет Баутисту-Агута в пятом сете?

    Баутиста-Агут — Шелтон. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Australian Open 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баутиста-Агут — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 января в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Баутиста-Агут — Шелтон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 15 Января 2024 года

    Баутиста-Агут

    Роберто начал сезон в Гонконге, где дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Себастьяну Офнеру, испанец одержал победы над Фабианом Марожаном и Франсиско Серундоло.

    Вскоре после этого он поехал в новозеландский Окленд, и это наверное было не самое правильное решение.

    Здесь Баутиста-Агут не прошел даже первый круг, сенсационно уступив соотечественнику Роберто Карбальесу-Баэне.

    В этом году Баутиста-Агут впервые за долгое время не попал в посев на австралийском мэйджоре. В прошлом сезоне бывшая 12-я ракетка мира получил неприятную травму, из-за которой опустился за пределы топ-50.

    Шелтон

    Бену тем временем предстоит защищать прошлогодний четвертьфинал в Мельбурне. И если тогда его выступление стало настоящей сенсацией, то сейчас успехи американца вряд ли кого-то удивят.

    Шелтон завершил прошлый сезон в топ-20. В первую очередь благодаря выходу в полуфинал Открытого чемпионата США и победе на турнире в Токио.

    Кроме того, осенью 21-летний теннисист добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае.

    Все прогнозы на Australian Open

    Разумеется, было немало и провальных турниров, но очевидно, что Шелтон уже в ближайшем будущем может стать игроком топ-10.

    Прогноз и ставка

    На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 3.28, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.34.

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    Эта игра станет серьезным испытанием и для опытного испанца, и для молодого американца.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 39,5 за 1.95. Это один из тех матчей, где теннисистам может понадобиться пятый сет.

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    Баутиста-Агут — Шелтон: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на теннис. Шелтон дожмет Баутисту-Агута в пятом сете?
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