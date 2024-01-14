Россиянин Андрей Рублев сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 05:30 мск. Сейбот Уайлд — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Сейбот Уайлд

Тьяго впервые в карьере сыграет в основной сетке австралийского мэйджора. На этот раз ему не пришлось участвовать в квалификации.

Бразилец завершил прошлый сезон в топ-80. Это стало возможным благодаря некоторым успехам на грунте.

Основным достижением Сейбота Уайлда стал выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции. При этом в первом круге он сенсационно обыграл Даниила Медведева.

В новом сезоне Тьяго провел два матча в одиночке на командном турнире United Cup (проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине и Хуберту Хуркачу), и уступил Алексу Болту в первом круге турнира в Аделаиде.

Рублев

Андрей взял титул на первом же турнире в сезоне. В начале января он стал чемпионом в Гонконге.

В финале россиянин уверенно разобрался с финном Эмилем Руусувуори (6:4, 6:4), но перед этим у него было несколько нервных матчей.

Рублеву понадобилось по три сета для победы над французом Артуром Фисом и китайцем Цзюнчэнем Шаном.

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Рублев, как обычно, постоянно психовал, выяснял отношения с судьями, но при этом все равно было заметно, что он в хорошей форме. В его случае самое главное — отрегулировать уровень эмоциональности.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Рублев обыграет бразильца с разгромным счетом. На Сейбота Уайлда можно поставить за 18.00.

Медведев может подтвердить, что Тьяго действительно неплохой игрок. Но это касается, прежде всего, выступлений бразильца на грунте. А на харде у него нет шансов на успех в матче против столь сильного соперника.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-8,5) за 1.88.