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    У Рублева будут проблемы на старте Australian Open?

    Сейбот Уайлд — Рублев. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Australian Open 14 января 2024 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 05:30 мск. Сейбот Уайлд — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 14 Января 2024 года

    Сейбот Уайлд

    Тьяго впервые в карьере сыграет в основной сетке австралийского мэйджора. На этот раз ему не пришлось участвовать в квалификации.

    Бразилец завершил прошлый сезон в топ-80. Это стало возможным благодаря некоторым успехам на грунте.

    Основным достижением Сейбота Уайлда стал выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции. При этом в первом круге он сенсационно обыграл Даниила Медведева.

    В новом сезоне Тьяго провел два матча в одиночке на командном турнире United Cup (проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине и Хуберту Хуркачу), и уступил Алексу Болту в первом круге турнира в Аделаиде.

    Рублев

    Андрей взял титул на первом же турнире в сезоне. В начале января он стал чемпионом в Гонконге.

    В финале россиянин уверенно разобрался с финном Эмилем Руусувуори (6:4, 6:4), но перед этим у него было несколько нервных матчей.

    Рублеву понадобилось по три сета для победы над французом Артуром Фисом и китайцем Цзюнчэнем Шаном.

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    Рублев, как обычно, постоянно психовал, выяснял отношения с судьями, но при этом все равно было заметно, что он в хорошей форме. В его случае самое главное — отрегулировать уровень эмоциональности.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Рублев обыграет бразильца с разгромным счетом. На Сейбота Уайлда можно поставить за 18.00.

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    Медведев может подтвердить, что Тьяго действительно неплохой игрок. Но это касается, прежде всего, выступлений бразильца на грунте. А на харде у него нет шансов на успех в матче против столь сильного соперника.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-8,5) за 1.88.

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    Сейбот Уайлд — Рублев: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на теннис. У Рублева будут проблемы на старте Australian Open?
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