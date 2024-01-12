Американец Себастьян Корда сыграет против чеха Иржи Легечки в полуфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 12 января, начало — в 07:00 мск. Корда — Легечка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Корда

Себастьян в четвертьфинале одержал классную победу над Кристофером О`Коннелом, который перед этим провел два шикарных матча.

Но американец в итоге обыграл австралийца в двух сетах — 6:4, 6:4.

Корда шикарно провел все геймы на собственной подаче, так и не позволив представителю Зеленого континента сделать хотя бы один брейк.

В первом матче 29-я ракетка мира выиграл у итальянца Лоренцо Сонего — 6:4, 7:6. Здесь он взял 91 процент очков на первом мяче.

Легечка

Иржи в предыдущем матче выиграл у Николаса Харри — 6:4, 7:5. Это был не самый простой матч, но чех действительно сыграл лучше чилийца.

Исключением стал разве что шестой гейм второго сета, когда Легечка позволил сопернику сделать обратный брейк. Но в дальнейшем таких ошибок больше не было.

Во втором раунде 22-летний теннисист одержал победу над Душаном Лайовичем. Здесь было посложнее, серб сбавил обороты только в третьем сете — 7:5, 4:6, 6:3.

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Легечка прошел дальше четвертьфинала впервые с августа прошлого года, когда он добрался до финала в Уинстон-Сейлеме.

Прогноз и ставка

На Корду в этом матче можно поставить за 1.56, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.43.

Скорее всего, американец и чех устроят затяжное противостояние. Оба отлично держат подачу, поэтому можно ожидать как минимум два затяжных сета.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.