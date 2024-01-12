Александрова
Екатерина преподнесла главную сенсацию недели, выиграв в четвертьфинале у Елены Рыбакиной.
Более того, россиянка отдала третьей ракетке мира лишь шесть геймов — 6:3, 6:3.
По всей видимости, Рыбакина, взявшая на прошлой неделе титул в Брисбене, решила поберечь силы перед Открытым чемпионатом Австралии.
В первом сете Александрова вела 4:0, во втором — 5:0. Соперница явно вышла на матч не с тем настроем.
Интересно, что в первом круге Александрова отыграла у Магды Линетт две подачи на матч и четыре матчбола.
Остапенко
Алена благодаря удачному выступлению в Аделаиде впервые с 2018 года вернется в топ-10.
В первом круге теннисистка из Латвии одержала волевую победу над румынкой Сораной Кырстей — 2:6, 6:2, 6:4.
Дальше был тяжелейший матч против Каролин Гарсия — 6:4, 5:7, 6:4. Остапенко чуть лучше провела решающий сет, но в целом это была равная игра.
В четвертьфинале чемпионка Ролан Гаррос-2017 выиграла в двух сетах у украинки Марты Костюк — 6:3, 6:3.
Прогноз и ставка
На Александрову в этом матче можно поставить за 2.07, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.76.
Как ни странно, Екатерина — одна из самых неудобных соперниц для Алены. Россиянка выиграла пять из восьми матчей против Остапенко. В прошлом году Александрова остановила теннисистку из Латвии в Сан-Диего — 7:6, 6:7, 7:5.
В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.99.