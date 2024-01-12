Россиянка Екатерина Александрова сыграет против Алены Остапенко из Латвии в полуфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 12 января, начало — в 09:00 мск. Александрова — Остапенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Александрова

Екатерина преподнесла главную сенсацию недели, выиграв в четвертьфинале у Елены Рыбакиной.

Более того, россиянка отдала третьей ракетке мира лишь шесть геймов — 6:3, 6:3.

По всей видимости, Рыбакина, взявшая на прошлой неделе титул в Брисбене, решила поберечь силы перед Открытым чемпионатом Австралии.

В первом сете Александрова вела 4:0, во втором — 5:0. Соперница явно вышла на матч не с тем настроем.

Интересно, что в первом круге Александрова отыграла у Магды Линетт две подачи на матч и четыре матчбола.

Остапенко

Алена благодаря удачному выступлению в Аделаиде впервые с 2018 года вернется в топ-10.

В первом круге теннисистка из Латвии одержала волевую победу над румынкой Сораной Кырстей — 2:6, 6:2, 6:4.

Дальше был тяжелейший матч против Каролин Гарсия — 6:4, 5:7, 6:4. Остапенко чуть лучше провела решающий сет, но в целом это была равная игра.

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В четвертьфинале чемпионка Ролан Гаррос-2017 выиграла в двух сетах у украинки Марты Костюк — 6:3, 6:3.

Прогноз и ставка

На Александрову в этом матче можно поставить за 2.07, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.76.

Как ни странно, Екатерина — одна из самых неудобных соперниц для Алены. Россиянка выиграла пять из восьми матчей против Остапенко. В прошлом году Александрова остановила теннисистку из Латвии в Сан-Диего — 7:6, 6:7, 7:5.

В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.99.