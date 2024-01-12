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    Александрова снова выиграет у Остапенко?

    Александрова — Остапенко. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Аделаиде 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Остапенко
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против Алены Остапенко из Латвии в полуфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 12 января, начало — в 09:00 мск. Александрова — Остапенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Александрова

    Екатерина преподнесла главную сенсацию недели, выиграв в четвертьфинале у Елены Рыбакиной.

    Более того, россиянка отдала третьей ракетке мира лишь шесть геймов — 6:3, 6:3.

    По всей видимости, Рыбакина, взявшая на прошлой неделе титул в Брисбене, решила поберечь силы перед Открытым чемпионатом Австралии.

    В первом сете Александрова вела 4:0, во втором — 5:0. Соперница явно вышла на матч не с тем настроем.

    Интересно, что в первом круге Александрова отыграла у Магды Линетт две подачи на матч и четыре матчбола.

    Остапенко

    Алена благодаря удачному выступлению в Аделаиде впервые с 2018 года вернется в топ-10.

    В первом круге теннисистка из Латвии одержала волевую победу над румынкой Сораной Кырстей — 2:6, 6:2, 6:4.

    Дальше был тяжелейший матч против Каролин Гарсия — 6:4, 5:7, 6:4. Остапенко чуть лучше провела решающий сет, но в целом это была равная игра.

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    В четвертьфинале чемпионка Ролан Гаррос-2017 выиграла в двух сетах у украинки Марты Костюк — 6:3, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Александрову в этом матче можно поставить за 2.07, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.76.

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    Как ни странно, Екатерина — одна из самых неудобных соперниц для Алены. Россиянка выиграла пять из восьми матчей против Остапенко. В прошлом году Александрова остановила теннисистку из Латвии в Сан-Диего — 7:6, 6:7, 7:5.

    В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

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    Александрова — Остапенко: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на теннис. Александрова снова выиграет у Остапенко?
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