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    Александрова проиграет Рыбакиной с разгромным счетом?

    Рыбакина — Александрова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Аделаиде 11 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 11 января, начало — в 07:00 мск. Рыбакина — Александрова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Рыбакина

    Елена начала турнир с победы над испанкой Кристиной Букшей — 6:3, 7:5.

    Получилось все-таки не так убедительно, как ожидалось, но при этом вряд ли кто-то не согласится, что чемпионка Уимблдона на хорошем уровне провела этот матч.

    Исключением стал разве что один из геймов во второй партии, когда Рыбакина позволила сопернице сделать обратный брейк.

    В любом случае, видно, что Рыбакина нацелена и эту неделю завершить с титулом. На прошлой она выиграла турнир в Брисбене, разгромив в финале Арину Соболенко (6:0, 6:3).

    Александрова

    Екатерина в первом круге с трудом выиграла у Магды Линетт из Польши — 3:6, 7:6, 7:5.

    Это, конечно, был самый настоящий триллер. Во втором сете при счете 5:6 россиянка отыграла подачу на матч, а на тай-брейке она ушла с четырех матболов.

    В решающем сете при сете 3:5 Александрова еще раз отыграла подачу на матч. Как ни крути, а это элитный камбэк.

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    Во втором круге Александрова остановила Веронику Кудерметова. Здесь интересных событий было куда меньше — 6:4, 6:4.

    Прогноз и ставка

    На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.23, победу Александровой букмекеры предлагают за 4.20.

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    Ранее Екатерина выиграла три из четырех матчей против Елены. Но тут есть важный нюанс: последний раз они встречались еще в 2020 года. Сейчас россиянку ждет матч против одной из лучших теннисисток мира.

    Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,0) за 2.00.

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    Рыбакина — Александрова: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.01.2024. Прогнозы на теннис. Александрова проиграет Рыбакиной с разгромным счетом?
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