Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 11 января, начало — в 07:00 мск. Рыбакина — Александрова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Рыбакина

Елена начала турнир с победы над испанкой Кристиной Букшей — 6:3, 7:5.

Получилось все-таки не так убедительно, как ожидалось, но при этом вряд ли кто-то не согласится, что чемпионка Уимблдона на хорошем уровне провела этот матч.

Исключением стал разве что один из геймов во второй партии, когда Рыбакина позволила сопернице сделать обратный брейк.

В любом случае, видно, что Рыбакина нацелена и эту неделю завершить с титулом. На прошлой она выиграла турнир в Брисбене, разгромив в финале Арину Соболенко (6:0, 6:3).

Александрова

Екатерина в первом круге с трудом выиграла у Магды Линетт из Польши — 3:6, 7:6, 7:5.

Это, конечно, был самый настоящий триллер. Во втором сете при счете 5:6 россиянка отыграла подачу на матч, а на тай-брейке она ушла с четырех матболов.

В решающем сете при сете 3:5 Александрова еще раз отыграла подачу на матч. Как ни крути, а это элитный камбэк.

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Во втором круге Александрова остановила Веронику Кудерметова. Здесь интересных событий было куда меньше — 6:4, 6:4.

Прогноз и ставка

На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.23, победу Александровой букмекеры предлагают за 4.20.

Ранее Екатерина выиграла три из четырех матчей против Елены. Но тут есть важный нюанс: последний раз они встречались еще в 2020 года. Сейчас россиянку ждет матч против одной из лучших теннисисток мира.

Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,0) за 2.00.