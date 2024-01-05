Испанец Рафаэль Надаль сыграет против австралийца Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 5 января, начало — в 13:00 мск. Надаль — Томпсон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Надаль

Вау, просто вау — только такими словами можно описать игру Рафы в первых матчах после травмы и длительного периода восстановления.

Во втором круге грунтовый король снес с корта австралийца Джейсона Кублера — 6:1, 6:2.

Глядя на такого Надаля, очень сложно поверить, что он не играл целый год. Испанец демонстрирует мощнейший теннис, даже чересчур, и это действительно большой сюрприз.

Другой вопрос, сможет ли 37-летний Надаль стабильно играть на таком уровне. В этом плане есть сомнения, но на этой неделе у него, похоже, максимальные цели.

Томпсон

Джордану в четверг чуть-чуть повезло. А, может, и не чуть-чуть, учитывая то, что ему надо было играть против Юго Эмбера.

Но француз в итоге не смог выйти на матч из-за травмы. Вместо упорной борьбы австралиец получил дополнительный день отдыха.

Все прогнозы на теннис

Зато в первом круге Томпосон одержал уверенную победу над своим соотечественником Александаром Вукичем — 6:3, 6:2.

В прошлом году Джордан пять раз выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Надаля в этом матче можно поставить за 1.16, победу Томпсона букмекеры предлагают за 5.25.

Несколько дней назад Рафа вместе со своим тренером Марком Лопесом проиграл Томпсону и Максу Перселлу в матче парного разряда — 4:6, 4:6.

Очевидно, что один на один австралиец вряд ли удивит Надаля. Хотя в данном случае, скорее всего, не дойдет до явного разгрома. Томпсон действительно хороший игрок.

Ставка — победа Надаля + тотал геймов больше 18,5 за 1.87.