Россиянка Дарья Касаткина сыграет против польской теннисистки Магды Линетт в третьем круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 4 января, начало — в 07:00 мск. Линетт — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Линетт

Магда оказалась среди сеяных в Брисбене, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче Линетт одержала победу над испанкой Кристиной Букшей — 6:3, 7:5.

За исключением одного гейма во втором сете теннисистка из Польши здорово провела матч. Полуфиналистка Australian Open-2023 взяла 82 процента очков на первой подаче.

Также стоит отметить, что Магда реализовала четыре из 13 брейк-пойнтов. На приеме 22-я ракетка мира тоже действовала достаточно эффективно.

Касаткина

Дарья тоже на удивление уверенно провела первый матч в сезоне, в котором выиграла у Марты Костюк.

Россиянке хватило двух сетов для победы над украинской теннисисткой — 6:3, 6:4.

Касаткина значительно лучше Костюк играла и на подаче, и на приеме. Особенно это касается второго компонента.

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В общем, бывшая первая ракетка удивила качественным теннисом в первой игре после перерыва.

Прогноз и ставка

На Линетт в этом матче можно поставить за 3.16, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.36.

Осенью Дарья выиграла у Магды на малом итоговом турнире — 6:3, 6:4. Но также стоит отметить, что ранее россиянка дважды уступала польской теннисистке.

Скорее всего, матч получится нервным, и не исключено, что на этот раз Касаткиной понадобится дополнительный сет.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.61.