Чорич
Борна досрочно завершил прошлый сезон — сразу после поражения от аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге Открытого чемпионата США.
Позже хорват признался, что не мог нормально играть из-за болей в локте, которая мешала ему в течение шести-семи месяцев.
Зато на этот раз Чорич ударно провел подготовку к новому сезону. У него была возможность тренироваться и восстанавливаться в течение двух месяцев.
Вполне вероятно, что благодаря этому Борна достойно проведет австралийскую серию турниров.
Рууд
Каспер тем временем уже успел провести один матч United Cup. В субботу он одержал уверенную победу над Таллоном Грикспором — 6:3, 6:4.
Норвежец здорово провел геймы на собственной подаче, особенно на первом мяче, отдав нидерландцу лишь семь очков.
В отличие от прошлого года, на этот раз Рууд провел полноценную подготовку к сезону, поэтому не стоит удивляться, что он сходу показал свой лучший теннис.
В том, что бывшая вторая ракетка мира находится в хорошей форме, можно было убедиться в том числе в недавних выставочных матчах против Тейлора Фрица и Григора Димитрова.
Прогноз и ставка
На Чорича в этом матче можно поставить за 3.00, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.39.
Упертый хорват, скорее всего, просто так отпустит соперника с корта. Скорее всего, здесь будет и как минимум один тай-брейк, и третий сет.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.01.