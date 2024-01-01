Норвежец Каспер Рууд сыграет против хорвата Борны Чорича в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 1 января, начало — в 04:00 мск. Чорич — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Чорич

Борна досрочно завершил прошлый сезон — сразу после поражения от аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге Открытого чемпионата США.

Позже хорват признался, что не мог нормально играть из-за болей в локте, которая мешала ему в течение шести-семи месяцев.

Зато на этот раз Чорич ударно провел подготовку к новому сезону. У него была возможность тренироваться и восстанавливаться в течение двух месяцев.

Вполне вероятно, что благодаря этому Борна достойно проведет австралийскую серию турниров.

Рууд

Каспер тем временем уже успел провести один матч United Cup. В субботу он одержал уверенную победу над Таллоном Грикспором — 6:3, 6:4.

Норвежец здорово провел геймы на собственной подаче, особенно на первом мяче, отдав нидерландцу лишь семь очков.

В отличие от прошлого года, на этот раз Рууд провел полноценную подготовку к сезону, поэтому не стоит удивляться, что он сходу показал свой лучший теннис.

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В том, что бывшая вторая ракетка мира находится в хорошей форме, можно было убедиться в том числе в недавних выставочных матчах против Тейлора Фрица и Григора Димитрова.

Прогноз и ставка

На Чорича в этом матче можно поставить за 3.00, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.39.

Упертый хорват, скорее всего, просто так отпустит соперника с корта. Скорее всего, здесь будет и как минимум один тай-брейк, и третий сет.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.01.