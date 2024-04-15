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    «Поросята» сразу побегут в атаку

    «Витория» — «Палмейрас». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 15 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витория» — «Палмейрас»
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    «Палмейрас»
    15 апреля в 1-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Палмейрас». Начало игры — в 00:30 мск. «Витория» — «Палмейрас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 15 Апреля 2024 года
    Витория Салвадор
  • Бразилия. Серия А
    •  Витория Салвадор 00:30 Палмейрас Палмейрас
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Витория»

    Турнирное положение: «Витория» минувший сезон завершила на 1 месте в Серии B. Причем отрыв от ближайшего преследователя составил 7 очков.

    При этом «Витория» добыла 22 победы. Вот только результативность не назовешь высокой: всего 50 голов в 38 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла ничейный результат. «Витория» с его помощью стала чемпионом штата Байяно.

    До того команда выиграла в трех матчах кряду. Причем «Байю» удалось обыграть 3:2 в первом финальном матче.

    А вот до того был обыгран скромный «Трезе» (3:0). А вот более крепкая «Форталеза» была переиграна минимально.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит вполне прилично. Между тем, «Витории» нужно поднатореть в плане реализации.

    Матчи против «Палмейраса» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Витория» проиграла 4 раза при одной виктории.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться добыть хотя бы балл. «Витория» наверняка сыграет вторым номером.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» в нынешнем сезоне явно поборется за самые высокие места. «Поросята» ходят в фаворитах!

    Притом, что «Палмейрас» выиграл чемпионат своего штата Паулиста. В финале команда по сумме двух встреч расправилась с «Сантосом» (0:1, 2:0).

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    • Последние матчи: в последнем своем поединке «поросята» победили. «Палмейрас» переиграл «Сантос» (2:0).

    После того «поросята» добыли викторию еще и в Кубке Либертадорес. Команда не оставила шансов «Ливерпулю Монтевидео» (3:1).

    К слову, и в том турнире «Палмейрас» лидирует в своей группе. «Поросята» набрали 4 очка в 2 поединках.

    Не сыграют: Дуду, Бруно Родригеш — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Палмейрас» выглядит стабильно. Команда явно постарается стартовать в чемпионате с победы.

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    Последний вояж в Сальвадор завершился для команды успешно. «Палмейрас» отправил три безответных мяча в ворота «Витории».

    Притом, что «Палмейрас» обладает довольно-таки приличным составом. Правда, команде уж очень не хватает креативного Дуду.

    Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Палмейрас» явно постарается как можно скорее вскрыть оборону новичка лиги.

    Статистика для ставок

    • «Палмейрас» выиграл в двух своих последних матчах

    • И те, и другие выиграли чемпионат своего штата

    • Последний очный поединок соперников завершился победой «поросят» (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.91.

    Прогноз: «Поросята» явно будут максимально активно и агрессивно атаковать.

    «Палмейрас» и явно будет стремиться добыть первую викторию в чемпионате, так что ждем от гостей стартовой активности.

    Ставка: Победа «Палмейраса» в 1 тайме за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.04

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    Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Палмейрас» с коэффициентом 2.24. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на футбол. «Поросята» сразу побегут в атаку
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