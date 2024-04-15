15 апреля в 1-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Палмейрас». Начало игры — в 00:30 мск. «Витория» — «Палмейрас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» минувший сезон завершила на 1 месте в Серии B. Причем отрыв от ближайшего преследователя составил 7 очков.

При этом «Витория» добыла 22 победы. Вот только результативность не назовешь высокой: всего 50 голов в 38 матчах.

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла ничейный результат. «Витория» с его помощью стала чемпионом штата Байяно.

До того команда выиграла в трех матчах кряду. Причем «Байю» удалось обыграть 3:2 в первом финальном матче.

А вот до того был обыгран скромный «Трезе» (3:0). А вот более крепкая «Форталеза» была переиграна минимально.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит вполне прилично. Между тем, «Витории» нужно поднатореть в плане реализации.

Матчи против «Палмейраса» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Витория» проиграла 4 раза при одной виктории.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться добыть хотя бы балл. «Витория» наверняка сыграет вторым номером.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» в нынешнем сезоне явно поборется за самые высокие места. «Поросята» ходят в фаворитах!

Притом, что «Палмейрас» выиграл чемпионат своего штата Паулиста. В финале команда по сумме двух встреч расправилась с «Сантосом» (0:1, 2:0).

Последние матчи: в последнем своем поединке «поросята» победили. «Палмейрас» переиграл «Сантос» (2:0).

После того «поросята» добыли викторию еще и в Кубке Либертадорес. Команда не оставила шансов «Ливерпулю Монтевидео» (3:1).

К слову, и в том турнире «Палмейрас» лидирует в своей группе. «Поросята» набрали 4 очка в 2 поединках.

Не сыграют: Дуду, Бруно Родригеш — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Палмейрас» выглядит стабильно. Команда явно постарается стартовать в чемпионате с победы.

Последний вояж в Сальвадор завершился для команды успешно. «Палмейрас» отправил три безответных мяча в ворота «Витории».

Притом, что «Палмейрас» обладает довольно-таки приличным составом. Правда, команде уж очень не хватает креативного Дуду.

Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Палмейрас» явно постарается как можно скорее вскрыть оборону новичка лиги.

Статистика для ставок

«Палмейрас» выиграл в двух своих последних матчах

И те, и другие выиграли чемпионат своего штата

Последний очный поединок соперников завершился победой «поросят» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.91.

Прогноз: «Поросята» явно будут максимально активно и агрессивно атаковать.

«Палмейрас» и явно будет стремиться добыть первую викторию в чемпионате, так что ждем от гостей стартовой активности.

Ставка: Победа «Палмейраса» в 1 тайме за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.04