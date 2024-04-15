«Витория»
Турнирное положение: «Витория» минувший сезон завершила на 1 месте в Серии B. Причем отрыв от ближайшего преследователя составил 7 очков.
При этом «Витория» добыла 22 победы. Вот только результативность не назовешь высокой: всего 50 голов в 38 матчах.
Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла ничейный результат. «Витория» с его помощью стала чемпионом штата Байяно.
До того команда выиграла в трех матчах кряду. Причем «Байю» удалось обыграть 3:2 в первом финальном матче.
А вот до того был обыгран скромный «Трезе» (3:0). А вот более крепкая «Форталеза» была переиграна минимально.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит вполне прилично. Между тем, «Витории» нужно поднатореть в плане реализации.
Матчи против «Палмейраса» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Витория» проиграла 4 раза при одной виктории.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться добыть хотя бы балл. «Витория» наверняка сыграет вторым номером.
«Палмейрас»
Турнирное положение: «Палмейрас» в нынешнем сезоне явно поборется за самые высокие места. «Поросята» ходят в фаворитах!
Притом, что «Палмейрас» выиграл чемпионат своего штата Паулиста. В финале команда по сумме двух встреч расправилась с «Сантосом» (0:1, 2:0).
Последние матчи: в последнем своем поединке «поросята» победили. «Палмейрас» переиграл «Сантос» (2:0).
После того «поросята» добыли викторию еще и в Кубке Либертадорес. Команда не оставила шансов «Ливерпулю Монтевидео» (3:1).
К слову, и в том турнире «Палмейрас» лидирует в своей группе. «Поросята» набрали 4 очка в 2 поединках.
Не сыграют: Дуду, Бруно Родригеш — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Палмейрас» выглядит стабильно. Команда явно постарается стартовать в чемпионате с победы.
Последний вояж в Сальвадор завершился для команды успешно. «Палмейрас» отправил три безответных мяча в ворота «Витории».
Притом, что «Палмейрас» обладает довольно-таки приличным составом. Правда, команде уж очень не хватает креативного Дуду.
Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Палмейрас» явно постарается как можно скорее вскрыть оборону новичка лиги.
Статистика для ставок
- «Палмейрас» выиграл в двух своих последних матчах
- И те, и другие выиграли чемпионат своего штата
- Последний очный поединок соперников завершился победой «поросят» (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.91.
- 1.75Краснодар — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Атлетико — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.74Локомотив — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Поросята» явно будут максимально активно и агрессивно атаковать.
«Палмейрас» и явно будет стремиться добыть первую викторию в чемпионате, так что ждем от гостей стартовой активности.
Ставка: Победа «Палмейраса» в 1 тайме за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.04