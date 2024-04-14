«Арсенал» — «Астон Вилла»: счет матча 0:2 (0:0), обзор голов

В матче 33-го тура английской Премьер-лигина своем поле проигралсо счетом 0:2.

В первом тайме не было забитых мячей, хотя подавляющим преимуществом владела команда Микеля Артеты.

Главные события произошли в конце встречи, когда на 84-й минуте вингер гостей Леон Бэйли открыл счет, а через три минуты Олли Уоткинс увеличил преимущество бирмингемцев.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Астон Вилла 0:2 Голы: 0:1 Леон Бэйли (84'), 0:2 Олли Уоткинс (87') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт (Такэхиро Томиясу, 67'), Вильям Салиба, Габриэл, Александр Зинченко (Эдвард Нкетиа, 88'), Мартин Эдегор (Эмиль Смит Роув, 79'), Деклан Райс, Кай Хаверц, Букайо Сака, Габриэл Жезус (Жоржиньо, 79'), Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли, 67') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь, Пау Торрес, Диего Карлос, Эзри Конса, Николо Дзаньоло (Алекс Морено, 80'), Юри Тилеманс, Джон МакГинн, Олли Уоткинс, Морган Роджерс, Мусса Диаби (Леон Бэйли, 61') Предупреждения: Морган Роджерс (14'), Бен Уайт (36'), Габриэл (45'), Кай Хаверц (63')

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В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Вулверхэмптону», а «Астон Вилла» примет «Борнмут».