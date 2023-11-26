Баутиста-Агут
Роберто впервые с 2012 года сыграет в финале «челленджера». Разумеется, его основная цель на этой неделе заключалась в том, чтобы получить игровую практику.
Испанец продолжает набирать форму после травмы. Возвращение получилось не таким простым, как ожидалось. Осенью бывшая девятая ракетка мира выиграл лишь четыре матча.
В субботу, Баутиста-Агут, как и ожидалось, спокойно остановил представителя Казахстана Дениса Евсеева — 6:3, 6:1. Для соперника это был бесплатный мастер-класс.
Перед этим 35-летний теннисист выиграл у Андреа Вавассори, Андреа Пеллегрино и Алехандро Моро-Каньяса. Во всех случаях ему хватило двух сетов.
Фоньини
Фабио второй раз в сезоне сыграет в финале «челленджера». Первый был в начале сентября, когда он проиграл в Тьяго Сейботу Уайлду в решающем матче на турнире в Генуе.
В полуфинале итальянец на удивление уверенно разобрался с испанцем Альбертом Рамосом (6:4, 6:1).
В четвертьфинале Фоньини обыграл еще одного непростого соперника — француза Пьера-Юга Эрбера (6:4, 7:5).
При этом в первых раундах бывшая девятая ракетка мира дожал Риккардо Бонадио и Йозефа Ковалика только в третьем сете.
Прогноз и ставка
На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.51, победу Фоньини букмекеры предлагают за 2.47.
Фабио, конечно, уже не так здорово играет, как в то время, но есть подозрение, что он просто так не отдаст победу в предстоящем матче.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.