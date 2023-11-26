Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против итальянца Фабио Фоньини в финале «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 14:30 мск. Баутиста-Агут — Фоньини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Баутиста-Агут

Роберто впервые с 2012 года сыграет в финале «челленджера». Разумеется, его основная цель на этой неделе заключалась в том, чтобы получить игровую практику.

Испанец продолжает набирать форму после травмы. Возвращение получилось не таким простым, как ожидалось. Осенью бывшая девятая ракетка мира выиграл лишь четыре матча.

В субботу, Баутиста-Агут, как и ожидалось, спокойно остановил представителя Казахстана Дениса Евсеева — 6:3, 6:1. Для соперника это был бесплатный мастер-класс.

Перед этим 35-летний теннисист выиграл у Андреа Вавассори, Андреа Пеллегрино и Алехандро Моро-Каньяса. Во всех случаях ему хватило двух сетов.

Фоньини

Фабио второй раз в сезоне сыграет в финале «челленджера». Первый был в начале сентября, когда он проиграл в Тьяго Сейботу Уайлду в решающем матче на турнире в Генуе.

В полуфинале итальянец на удивление уверенно разобрался с испанцем Альбертом Рамосом (6:4, 6:1).

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В четвертьфинале Фоньини обыграл еще одного непростого соперника — француза Пьера-Юга Эрбера (6:4, 7:5).

При этом в первых раундах бывшая девятая ракетка мира дожал Риккардо Бонадио и Йозефа Ковалика только в третьем сете.

Прогноз и ставка

На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.51, победу Фоньини букмекеры предлагают за 2.47.

Интересный факт: Фоньини выиграл восемь из 11 матчей против Баутисты-Агута. Но также важно отметить, что последний раз они встречались в 2019 году.

Фабио, конечно, уже не так здорово играет, как в то время, но есть подозрение, что он просто так не отдаст победу в предстоящем матче.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.