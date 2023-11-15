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    Качмазов удивит Гоффена?

    Гоффен — Качмазов. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Дандерюде 15 ноября 2023 года

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    Алибек Качмазов
    Россиянин Алибек Качмазов сыграет против бельгийца Давида Гоффена во втором круге «челленджера» в Дандерюде (Швеция). Матч пройдет 15 ноября, начало — в 19:30 мск. Гоффен — Качмазов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гоффен

    Давид начал неделю с победы над немцем Марвином Меллером — 6:3, 6:2.

    Лучшие спортивные годы бельгийца уже позади, но соперников из четвертой сотни рейтинга он пока обыгрывает без особых усилий.

    В начале ноября бывшая седьмая ракетка мира остановился в шаге от победы на «челленджере» в Бергамо.

    В решающем матче Гоффен потерпел обидное поражение от британца Джека Дрэйпера (6:1, 6:7, 3:6).

    Кроме того, вскоре после этого, Давид не прошел ни одного раунда в Хельсинки, где сразу же уступил португальцу Нуну Боржешу.

    Качмазов

    Алибек с учетом квалификации выиграл в Дандерюде уже три матча, которые подтвердили, что он набрал отличную форму к концу года.

    В основной сетке россиянин стартовал с победы над крепким швейцарцем Леандро Риди — 7:6, 2:6, 6:4.

    Также стоит отметить, что в отборе Качмазов уверенно выиграл у бывшей 16-й ракетки мира грузина Николоза Басилашвили.

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    В сентябре Алибек прошел квалификацию сразу на двух турнирах ATP — в китайском Чэнду и в Астане. При этом на втором он даже выиграл один матч в основной сетке.

    Прогноз и ставка

    На Гоффена в этом матче можно поставить за 1.32, победу Качмазова букмекеры предлагают за 3.16.

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    Алибека зря недооценивают, он вполне способен навязать борьбу опытному бельгийцу.

    Ставка — Качмазов возьмет хотя бы один сет за 1.87.

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    Гоффен — Качмазов: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на теннис. Качмазов удивит Гоффена?
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