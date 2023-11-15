Гоффен
Давид начал неделю с победы над немцем Марвином Меллером — 6:3, 6:2.
Лучшие спортивные годы бельгийца уже позади, но соперников из четвертой сотни рейтинга он пока обыгрывает без особых усилий.
В начале ноября бывшая седьмая ракетка мира остановился в шаге от победы на «челленджере» в Бергамо.
В решающем матче Гоффен потерпел обидное поражение от британца Джека Дрэйпера (6:1, 6:7, 3:6).
Кроме того, вскоре после этого, Давид не прошел ни одного раунда в Хельсинки, где сразу же уступил португальцу Нуну Боржешу.
Качмазов
Алибек с учетом квалификации выиграл в Дандерюде уже три матча, которые подтвердили, что он набрал отличную форму к концу года.
В основной сетке россиянин стартовал с победы над крепким швейцарцем Леандро Риди — 7:6, 2:6, 6:4.
Также стоит отметить, что в отборе Качмазов уверенно выиграл у бывшей 16-й ракетки мира грузина Николоза Басилашвили.
В сентябре Алибек прошел квалификацию сразу на двух турнирах ATP — в китайском Чэнду и в Астане. При этом на втором он даже выиграл один матч в основной сетке.
Прогноз и ставка
На Гоффена в этом матче можно поставить за 1.32, победу Качмазова букмекеры предлагают за 3.16.
Алибека зря недооценивают, он вполне способен навязать борьбу опытному бельгийцу.
Ставка — Качмазов возьмет хотя бы один сет за 1.87.