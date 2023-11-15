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    Медведев дожмет Зверева в третьем сете?

    Медведев — Зверев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Итоговый турнир ATP 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Зверев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 15 ноября в Турине (Италия), начало — в 23:00 мск. Медведев — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Итоговый чемпионат ATP. Красная группа 15 Ноября 2023 года

    Медведев

    Даниил начал турнир с мощной победы над Андреем Рублевым — 6:4, 6:2.

    В данном случае счет четко отображает сценарий матча: Медведев вышел и спокойно переиграл соотечественника, которого явно захлестнули эмоции.

    Даниил же на этот раз был максимально сконцентрирован, в том числе в стрессовых ситуациях. Он не отдал ни одного гейма на собственной подаче, несмотря на то, что у соперника была семь брейк-пойнтов.

    Матч с Рублевым показал, что Медведев, по всей видимости, готов к борьбе за титул. Видно, что он успел подготовиться как в физическом, так и в психологическом плане.

    Зверев

    Саша тем временем в первом туре выиграл у Карлоса Алькараса — 6:7, 6:3, 6:4.

    Возможно, кто-то считает иначе, но сейчас этот результат нельзя назвать сенсацией. «Я не настолько плох. Я и раньше обыгрывал хороших игроков», — сказал немец в общении с журналистами.

    Зверева действительно зря недооценивают, хотя ему это только на руку. Например, Алькарас явно «поплыл» из-за постоянных разговоров о противостоянии с Новаком Джоковичем за первое место в рейтинге.

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    Зверев в этом матче значительно лучше играл на подаче. По сути, за весь матч он допустил лишь несколько серьезных ошибок: в первом сете испанец сделал обратный брейк, а во второй и третьей партиях он так и не взял не приеме хотя бы гейм.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.44, победу Зверева букмекеры предлагают за 2.79.

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    Саша, как и Даниил, тоже хорошо готов к турниру, в чем можно было убедиться в игре с Алькарасом.

    Пожалуй, здесь лучше обойтись без ставок на исход, несмотря на то, что Медведев в этом году выиграл четыре из пяти матчей против Зверева. Это, конечно, мощный аргумент в пользу россиянина, но при этом надо не забывать, что немец только к августу набрал оптимальную форму.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будут тай-брейк за 1.97.

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    Медведев — Зверев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на теннис. Медведев дожмет Зверева в третьем сете?
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