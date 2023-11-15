Американец Максим Кресси сыграет против боснийца Дамира Джумхура во втором круге «челленджера» в Дандерюде (Швеция). Матч пройдет 15 ноября, начало — в 18:00 мск. Кресси — Джумхур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кресси

Максим в понедельник одержал победу над Йорисом де Лором. Как ни странно, обошлось даже без третьего сета — 6:3, 7:6.

Дело в том, что перед этим у американца была очередная неприятная серия поражений. И проигрывал он вообще всем и везде.

Но на этот раз Кресси все-таки удалось показать свой лучший теннис. Разумеется, во многом благодаря качественной игре на своей подаче.

Кресси настрелял 20 эйсов и забрал 94 процента очков на первом мяче. Но этот успех вряд ли стоит переоценивать, все-таки бельгиец всего лишь игрок второй сотни рейтинга.

Джумхур

Дамир тоже спокойно вышел во второй раунд, выиграв у датчанина Элмера Моллера — 6:4, 6:1.

Но в его случае и вовсе нет смысла делать акцент на этой победе. Соперник находится в рейтинге всего лишь на 434 месте.

На прошлой неделе Джумхур выиграл у швейцарца Леандро Риди на турнире в Хельсинки, но уже в следующем матче его остановил француз Артур Риндеркнеш.

Все прогнозы на теннис

В этом году одним из главных успехов боснийца, который когда-то был 23-й ракеткой мира, остается победа на сентябрьском «челленджере» в Стамбуле.

Кроме того, стоит отметить, что Джумхур дошел до полуфинала на Мальорке и до финала в румынском Сибиу.

Прогноз и ставка

На Кресси в этом матче можно поставить за 1.59, победу Джумхура букмекеры предлагают за 2.25.

У американца действительно страшная подача, но в этом сезоне у него явно сбился прицел. Нет никакой гарантии, что в предстоящем матче он будет подавать так же качественно, как и в предыдущей игре.

Поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.25.