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    Хватит ли Кресси и Джумхуру двух сетов?

    Кресси — Джумхур. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Дандерюде 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кресси — Джумхур
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    Максим Кресси
    Американец Максим Кресси сыграет против боснийца Дамира Джумхура во втором круге «челленджера» в Дандерюде (Швеция). Матч пройдет 15 ноября, начало — в 18:00 мск. Кресси — Джумхур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кресси

    Максим в понедельник одержал победу над Йорисом де Лором. Как ни странно, обошлось даже без третьего сета — 6:3, 7:6.

    Дело в том, что перед этим у американца была очередная неприятная серия поражений. И проигрывал он вообще всем и везде.

    Но на этот раз Кресси все-таки удалось показать свой лучший теннис. Разумеется, во многом благодаря качественной игре на своей подаче.

    Кресси настрелял 20 эйсов и забрал 94 процента очков на первом мяче. Но этот успех вряд ли стоит переоценивать, все-таки бельгиец всего лишь игрок второй сотни рейтинга.

    Джумхур

    Дамир тоже спокойно вышел во второй раунд, выиграв у датчанина Элмера Моллера — 6:4, 6:1.

    Но в его случае и вовсе нет смысла делать акцент на этой победе. Соперник находится в рейтинге всего лишь на 434 месте.

    На прошлой неделе Джумхур выиграл у швейцарца Леандро Риди на турнире в Хельсинки, но уже в следующем матче его остановил француз Артур Риндеркнеш.

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    В этом году одним из главных успехов боснийца, который когда-то был 23-й ракеткой мира, остается победа на сентябрьском «челленджере» в Стамбуле.

    Кроме того, стоит отметить, что Джумхур дошел до полуфинала на Мальорке и до финала в румынском Сибиу.

    Прогноз и ставка

    На Кресси в этом матче можно поставить за 1.59, победу Джумхура букмекеры предлагают за 2.25.

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    У американца действительно страшная подача, но в этом сезоне у него явно сбился прицел. Нет никакой гарантии, что в предстоящем матче он будет подавать так же качественно, как и в предыдущей игре.

    Поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.25.

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    Кресси — Джумхур: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Кресси и Джумхуру двух сетов?
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