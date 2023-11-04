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    Сможет ли Димитров остановить Циципаса?

    Димитров — Циципас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Париже 4 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Болгарин Григор Димитров сыграет против грека Стефаноса Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 16:00 мск. Димитров — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 04 Ноября 2023 года

    Димитров

    Григор дошел до полуфинала на втором «Мастерсе» подряд, благодаря чему вернется в топ-15.

    В пятницу болгарин одержал победу над Хубертом Хуркачем — 6:1, 4:6, 6:4.

    В решающем сете Димитров ничего не отдал на собственной подаче и смог сделать один брейк, который и стал ключевым в этом матче.

    Главным сюрпризом от бывшей третьей ракетки мира стала победа над Даниилом Медведевым (6:3, 6:7, 7:6) во втором круге.

    Кроме того, на этой неделе Димитров выиграл у Лоренцо Музетти и Александра Бублика (6:2, 6:2).

    Циципас

    Стефанос проводит лучший турнир за последние как минимум три месяца. После затянувшегося спада он наконец-то демонстрирует свой лучший теннис.

    Более того, в столице Франции в эти дни можно наблюдать за игрой топовой версии Циципаса.

    В четвертьфинале шестая ракетка мира выиграл у россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:4). Эта победа стала для него 300-й в карьере.

    Все прогнозы на теннис

    В предыдущих раундах Циципас остановил канадца Феликса Оже-Альяссима и немца Александра Зверева, при этом тоже не отдав ни сета.

    Прогноз и ставка

    На Димитрова в этом матче можно поставить за 2.19. победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.68.

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    Грек выиграл шесть из восьми предыдущих матчей против теннисиста из Болгарии. Но сейчас, кажется, тот случай, когда любая ставка на исход превратится в обычную лотерею. Как и Циципас, Димитров тоже классно играет на текущем турнире.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Димитров — Циципас: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Димитров остановить Циципаса?
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