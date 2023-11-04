Болгарин Григор Димитров сыграет против грека Стефаноса Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 16:00 мск. Димитров — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Димитров

Григор дошел до полуфинала на втором «Мастерсе» подряд, благодаря чему вернется в топ-15.

В пятницу болгарин одержал победу над Хубертом Хуркачем — 6:1, 4:6, 6:4.

В решающем сете Димитров ничего не отдал на собственной подаче и смог сделать один брейк, который и стал ключевым в этом матче.

Главным сюрпризом от бывшей третьей ракетки мира стала победа над Даниилом Медведевым (6:3, 6:7, 7:6) во втором круге.

Кроме того, на этой неделе Димитров выиграл у Лоренцо Музетти и Александра Бублика (6:2, 6:2).

Циципас

Стефанос проводит лучший турнир за последние как минимум три месяца. После затянувшегося спада он наконец-то демонстрирует свой лучший теннис.

Более того, в столице Франции в эти дни можно наблюдать за игрой топовой версии Циципаса.

В четвертьфинале шестая ракетка мира выиграл у россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:4). Эта победа стала для него 300-й в карьере.

Все прогнозы на теннис

В предыдущих раундах Циципас остановил канадца Феликса Оже-Альяссима и немца Александра Зверева, при этом тоже не отдав ни сета.

Прогноз и ставка

На Димитрова в этом матче можно поставить за 2.19. победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.68.

Грек выиграл шесть из восьми предыдущих матчей против теннисиста из Болгарии. Но сейчас, кажется, тот случай, когда любая ставка на исход превратится в обычную лотерею. Как и Циципас, Димитров тоже классно играет на текущем турнире.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 23,5 за 1.92.