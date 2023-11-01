ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПрощальный подарок пенсионеру. «Золотой мяч» превратился в медаль за выслугу лет Эрик тен ХагНи идентичности, ни надежды. Пять причин, почему «МЮ» пора избавляться от Эрика тен Хага Исраэль Адесанья5 причин, почему Адесанья не вернет себе пояс в среднем весе
    Все новости спорта

    Сможет ли Свентек выиграть у Гауфф?

    Свентек — Гауфф. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Итоговый турнир WTA 1 ноября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Финал тура WTA Прогнозы на WTA Прогнозы на Ига Свентек Прогнозы на Кори Гауфф 
    Прогноз и ставки на Свентек — Гауфф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против американки Кори Гауфф во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 1 ноября в мексиканском Канкуне, начало — в 23:30 мск. Свентек — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Итоговый чемпионат WTA 01 Ноября 2023 года

    Свентек

    Ига в первом матче одержала победу над Маркетой Вондроушовой — 7:6, 6:0.

    Для чешки эта игра превратилась в историю про упущенные возможности. Дело в том, что в первой партии 5:2 — в пользу Вондроушовой.

    Свентек в этот момент красиво напомнила, почему по-прежнему остается одной из лучших в мире. Вторая ракетка мира взяла четыре гейма подряд и забрала партию на тай-брейке.

    Во втором сете соперница почти не сопротивлялась, по всей видимости, смирившись с тем, что не сможет совершить камбэк.

    Гауфф

    Кори начала итоговый с эффектной победы над Онс Жабер. Счет, конечно, просто шокировал — 6:0, 6:1.

    Для теннисистки из Туниса это поражение стало самым крупным в карьере.

    Гауфф идеально воспользовалась проблемами Жабер, которая в этом году крайне редко была в оптимальной форме.

    Все прогнозы на теннис

    Судя по всему, WTA Finals Онс тоже оказалась не готова, хотя это не отменяет того факта, что Коко провела матч на высочайшем уровне.

    Прогноз и ставка

    На Свентек в этом матче можно поставить за 1.47, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.69.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Женский теннис порой даже раздражает своей непредсказуемостью, но в данном случае мы все-таки склоняемся к тому, что Ига заставит 19-летнюю американку слегка успокоиться.

    Просто факт: Свентек выиграла восемь из девяти предыдущих матчей против Гауфф.

    Ставка — победа Свентек с форой по геймам (-3,5) за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Родина — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Джокович — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Химки — Динамо Владивосток
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эмбер — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сочи — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лечче — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Зандхаузен — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Буноль — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тим — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Свентек — Гауфф: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Свентек выиграть у Гауфф?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры