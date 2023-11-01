Полька Ига Свентек сыграет против американки Кори Гауфф во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 1 ноября в мексиканском Канкуне, начало — в 23:30 мск. Свентек — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свентек

Ига в первом матче одержала победу над Маркетой Вондроушовой — 7:6, 6:0.

Для чешки эта игра превратилась в историю про упущенные возможности. Дело в том, что в первой партии 5:2 — в пользу Вондроушовой.

Свентек в этот момент красиво напомнила, почему по-прежнему остается одной из лучших в мире. Вторая ракетка мира взяла четыре гейма подряд и забрала партию на тай-брейке.

Во втором сете соперница почти не сопротивлялась, по всей видимости, смирившись с тем, что не сможет совершить камбэк.

Гауфф

Кори начала итоговый с эффектной победы над Онс Жабер. Счет, конечно, просто шокировал — 6:0, 6:1.

Для теннисистки из Туниса это поражение стало самым крупным в карьере.

Гауфф идеально воспользовалась проблемами Жабер, которая в этом году крайне редко была в оптимальной форме.

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Судя по всему, WTA Finals Онс тоже оказалась не готова, хотя это не отменяет того факта, что Коко провела матч на высочайшем уровне.

Прогноз и ставка

На Свентек в этом матче можно поставить за 1.47, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.69.

Женский теннис порой даже раздражает своей непредсказуемостью, но в данном случае мы все-таки склоняемся к тому, что Ига заставит 19-летнюю американку слегка успокоиться.

Просто факт: Свентек выиграла восемь из девяти предыдущих матчей против Гауфф.

Ставка — победа Свентек с форой по геймам (-3,5) за 1.92.