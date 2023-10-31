Россиянин Карен Хачанов сыграет против серба Ласло Дьере во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 19:30 мск. Хачанов — Дьере: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карен в первом раунде одержал победу над австралийцем Максом Перселлом — 6:4, 6:4.

Игра в целом была под контролем российского теннисиста, разве что в первом сете соперник слегка огрызнулся, сделав обратный брейк.

Для первого матча Хачанов показал более чем приемлемый уровень тенниса. Но в следующих раундах этого может оказаться недостаточно.

На прошлой неделе Карен выиграл у Романа Сафиуллина и Иржи Легечки на турнире в Базеле. В четвертьфинале его остановил Даниил Медведев (3:6, 6:3, 3:6).

Хачанов выигрывал парижский «Мастерс» в 2018 году.

Дьере

У Ласло на старте турнира был тяжелейший матч против талантливого француза Люки Ван Аша.

Серб одержал волевую победу, дожав 19-летнего соперника только в третьем сете — 6:7, 6:4, 6:4.

Интересно, что Дьере впервые в карьере выиграл матч на парижском «Мастерсе». Но этот факт не должен успокаивать Хачанова.

Все прогнозы на теннис

Ранее в октябре Дьере дошел до полуфинала в Стокгольме. И здесь, в первую очередь, надо отметить его победы над Джеффри Джоном Вольфом и Томашем Махачем. При этом матч против Гаэля Монфиса (5:7, 2:6) ему вообще не удался.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.30, победу Дьере букмекеры предлагают за 3.54.

Карен ранее ни разу не проигрывал в матчах против Ласло. В сезоне-2021 россиянин обыграл серба на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в прошлом году — в Галле.

Ставка — победа Хачанова в двух сетах за 1.88.