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    У Хачанова будут проблемы в матче с Дьере?

    Хачанов — Дьере. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Париже 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Дьере
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против серба Ласло Дьере во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 19:30 мск. Хачанов — Дьере: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 31 Октября 2023 года

    Хачанов

    Карен в первом раунде одержал победу над австралийцем Максом Перселлом — 6:4, 6:4.

    Игра в целом была под контролем российского теннисиста, разве что в первом сете соперник слегка огрызнулся, сделав обратный брейк.

    Для первого матча Хачанов показал более чем приемлемый уровень тенниса. Но в следующих раундах этого может оказаться недостаточно.

    На прошлой неделе Карен выиграл у Романа Сафиуллина и Иржи Легечки на турнире в Базеле. В четвертьфинале его остановил Даниил Медведев (3:6, 6:3, 3:6).
    Хачанов выигрывал парижский «Мастерс» в 2018 году.

    Дьере

    У Ласло на старте турнира был тяжелейший матч против талантливого француза Люки Ван Аша.

    Серб одержал волевую победу, дожав 19-летнего соперника только в третьем сете — 6:7, 6:4, 6:4.

    Интересно, что Дьере впервые в карьере выиграл матч на парижском «Мастерсе». Но этот факт не должен успокаивать Хачанова.

    Все прогнозы на теннис

    Ранее в октябре Дьере дошел до полуфинала в Стокгольме. И здесь, в первую очередь, надо отметить его победы над Джеффри Джоном Вольфом и Томашем Махачем. При этом матч против Гаэля Монфиса (5:7, 2:6) ему вообще не удался.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.30, победу Дьере букмекеры предлагают за 3.54.

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    Карен ранее ни разу не проигрывал в матчах против Ласло. В сезоне-2021 россиянин обыграл серба на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в прошлом году — в Галле.

    Ставка — победа Хачанова в двух сетах за 1.88.

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    Хачанов — Дьере: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на теннис. У Хачанова будут проблемы в матче с Дьере?
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