ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оливье ЖируВсе ради команды. Жиру, Пеле и еще 8 полевых игроков, которые надевали вратарские перчатки Брайан Мендоса и Тим ЦзюТим Цзю не оставил Мендосе шансов. Чарло следующий, кого побьет непобежденный австралиец Кения — РоссияСпаслись от позора? Кенийцы спустили команду Карпина с небес на землю
  • 07:42
    • Месси — лучший бомбардир в истории отборочных турниров ЧМ в Южной Америке
  • 07:12
    • Бразилия проиграла Уругваю, Аргентина одолела Перу в отборе ЧМ-2026
  • 00:13
    • Франция разгромила Шотландию в товарищеском матче
  • 23:58
    • Сербия обыграла Черногорию, Литва и Венгрия сыграли вничью
  • 23:40
    • Дубль Кейна помог Англии одолеть Италию в матче отбора на Евро-2024
    Все новости спорта

    Сможет ли Котов удивить Сонего?

    Сонего — Котов. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Стокгольме 18 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Лоренцо Сонего Прогнозы на Павел Котов Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Сонего — Котов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 18 октября, начало — в 16:00 мск. Сонего — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сонего

    Лоренцо начал неделю с волевой победы над Душаном Лайовичем — 4:6, 6:3, 6:4.

    В этом матче итальянец не смог взять лишь один гейм на собственной подаче — в самом начале первого сета. Второй и третий сеты он провел почти идеально.

    В начале месяца Сонего показал хороший результат на «Мастерсе» в Шанхае, сумев дойти до третьего круга.

    При этом во втором раунде 55-я ракетка мира остановил американца Фрэнсиса Тиафо.

    Но также стоит отметить, что это был один из немногих за последнее время турниров, на которых ему удалось выиграть больше одного матча.

    Котов

    Павел тем временем с учетом квалификации выиграл в Стокгольме уже три матча.

    В основной сетке россиянин начал с победы над Кристофером Юбэнксом — 6:7, 6:3, 7:6.

    Котов был на удивление надежен в геймах на своей подаче, так и не позволив американцу реализовать хотя бы один брейк-пойнт.

    Все прогнозы на теннис

    Пожалуй, это был один из лучших его матчей в текущем сезоне. Другой вопрос, сможет ли Котов провести на таком же уровне вторую игру подряд. С этим у него часто бывают проблемы.

    Прогноз и ставка

    На Сонего в этом матче можно поставить за 1.44, победу Котова букмекеры предлагают за 2.77.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Лоренцо точно не сильнее Юбэнкса, поэтому логично предположить, что российский теннисист снова как минимум навяжет сопернику борьбу.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Гирон — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Владивосток — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сейбот Уайлд — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Волгарь — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Форте
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Химки — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Черноморец — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.57
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Баррер — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сонего — Котов: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов удивить Сонего?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры