Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 18 октября, начало — в 16:00 мск. Сонего — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сонего

Лоренцо начал неделю с волевой победы над Душаном Лайовичем — 4:6, 6:3, 6:4.

В этом матче итальянец не смог взять лишь один гейм на собственной подаче — в самом начале первого сета. Второй и третий сеты он провел почти идеально.

В начале месяца Сонего показал хороший результат на «Мастерсе» в Шанхае, сумев дойти до третьего круга.

При этом во втором раунде 55-я ракетка мира остановил американца Фрэнсиса Тиафо.

Но также стоит отметить, что это был один из немногих за последнее время турниров, на которых ему удалось выиграть больше одного матча.

Котов

Павел тем временем с учетом квалификации выиграл в Стокгольме уже три матча.

В основной сетке россиянин начал с победы над Кристофером Юбэнксом — 6:7, 6:3, 7:6.

Котов был на удивление надежен в геймах на своей подаче, так и не позволив американцу реализовать хотя бы один брейк-пойнт.

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Пожалуй, это был один из лучших его матчей в текущем сезоне. Другой вопрос, сможет ли Котов провести на таком же уровне вторую игру подряд. С этим у него часто бывают проблемы.

Прогноз и ставка

На Сонего в этом матче можно поставить за 1.44, победу Котова букмекеры предлагают за 2.77.

Лоренцо точно не сильнее Юбэнкса, поэтому логично предположить, что российский теннисист снова как минимум навяжет сопернику борьбу.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.02.