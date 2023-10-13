Болгарин Григор Димитров сыграет против чилийца Николаса Харри в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 13 октября, начало — в 11:30 мск. Димитров — Харри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Димитров

Григор в среду стал автором супер сенсации, остановив Карлоса Алькараса, главного фаворита турнира.

В первом сете болгарин вел с брейком, но в итоге отдал пять геймов подряд, а вместе с ними и партию. В какой-то момент коэффициент на его победу доходил до 13.00.

Несмотря на столь неприятный отрезок, Димитров продемонстрировал невероятную психологическую стойкость.

Бывшая третья ракетка мира забрал второй сет со счетом 6:2, а решающий — 6:4.

Примечательно, что Алькарас до этого поражения выиграл 49 из 50 матчей у соперников не из топ-15.

Димитров, без сомнений, провел лучший матч в сезоне. И он, похоже, совсем не преувеличивает, когда говорит, что по-прежнему нацелен на возвращение в топ-10.

К слову, Григор на девяти из десяти последних турниров, включая текущий, выиграл не менее двух матчей.

Харри

Николас тем временем впервые в карьере вышел в четвертьфинал на «Мастерсе».

В четвертом круге чилиец остановил внезапно разбушевавшегося Диего Шварцмана — 6:3, 5:7, 6:3.

И что интересно, Харри обыграл аргентинца в свой день рождения. Вот такой получился подарок от самого себя.

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Также стоит обратить внимание на то, то Харри в этом году до сих пор ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд на харде на уровне основной сетки ATP. А здесь его самым рейтинговым соперником пока что был итальянец Лоренцо Сонего, занимающий 59-е место.

Прогноз и ставка

На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.43, победу Харри букмекеры предлагают за 2.83.

Григор, похоже, готов бороться за титул. Надо признать, что он чересчур играл против Алькараса. Молодой испанец в какой-то момент просто распсиховался от бессилия.

Ставка — победа Димитрова в двух сетах за 2.13.