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    Сможет ли Димитров выйти в полуфинал в Шанхае?

    Димитров — Харри. Ставка (к. 2.13) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Харри
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против чилийца Николаса Харри в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 13 октября, начало — в 11:30 мск. Димитров — Харри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 13 Октября 2023 года

    Димитров

    Григор в среду стал автором супер сенсации, остановив Карлоса Алькараса, главного фаворита турнира.

    В первом сете болгарин вел с брейком, но в итоге отдал пять геймов подряд, а вместе с ними и партию. В какой-то момент коэффициент на его победу доходил до 13.00.

    Несмотря на столь неприятный отрезок, Димитров продемонстрировал невероятную психологическую стойкость.

    Бывшая третья ракетка мира забрал второй сет со счетом 6:2, а решающий — 6:4.

    Примечательно, что Алькарас до этого поражения выиграл 49 из 50 матчей у соперников не из топ-15.

    Димитров, без сомнений, провел лучший матч в сезоне. И он, похоже, совсем не преувеличивает, когда говорит, что по-прежнему нацелен на возвращение в топ-10.

    К слову, Григор на девяти из десяти последних турниров, включая текущий, выиграл не менее двух матчей.

    Харри

    Николас тем временем впервые в карьере вышел в четвертьфинал на «Мастерсе».

    В четвертом круге чилиец остановил внезапно разбушевавшегося Диего Шварцмана — 6:3, 5:7, 6:3.

    И что интересно, Харри обыграл аргентинца в свой день рождения. Вот такой получился подарок от самого себя.

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    Также стоит обратить внимание на то, то Харри в этом году до сих пор ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд на харде на уровне основной сетки ATP. А здесь его самым рейтинговым соперником пока что был итальянец Лоренцо Сонего, занимающий 59-е место.

    Прогноз и ставка

    На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.43, победу Харри букмекеры предлагают за 2.83.

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    Григор, похоже, готов бороться за титул. Надо признать, что он чересчур играл против Алькараса. Молодой испанец в какой-то момент просто распсиховался от бессилия.

    Ставка — победа Димитрова в двух сетах за 2.13.

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    Димитров — Харри: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Димитров выйти в полуфинал в Шанхае?
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