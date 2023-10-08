Чжан
Успехи Чжана на этой неделе вряд ли кого-то удивили, в текущем сезоне он уже неоднократно подтверждал, что его ни в коем случае нельзя недооценивать.
На старте турнира китайский теннисист разгромил француза Ришара Гаске — 6:1, 6:2.
В следующем матче Чжичжэнь одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 4:6, 6:3, 6:4.
В конце сентября Чжан стал победителем турнира в рамках Азиатских Игр. Но более существенным успехом стал выход в третий круг Открытого чемпионата США — здесь он обыграл американца Джеффри Джона Вольфа и норвежца Каспера Рууда.
Кроме того, Чжан добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде и до третьего круга на «Ролан Гаррос».
Накашима
Главная неожиданность второго круга — победа Накашимы над Хольгером Руне.
Более того, американец отдал пятой ракетке мира лишь два гейма — 6:0, 6:2.
Но здесь, похоже, дело не только в классной игре Накашимы.
Судя по всему, у датчанина снова проблемы со спиной, из-за которых он почти не мог играть в предыдущие несколько месяцев.
Примечательно, что не так давно выпавший из топ-100 Накашима всего лишь третий раз в сезоне выиграл два матча подряд.
Прогноз и ставка
На Чжана в этом матче можно поставить за 2.31, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.61.
Скорее всего, в этом матче борьба будет до последнего гейма решающей партии. В этой паре очень сложно кому-то отдать предпочтение.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.