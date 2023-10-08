Американец Брэндон Накашима сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 07:30 мск. Чжан — Накашима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжан

Успехи Чжана на этой неделе вряд ли кого-то удивили, в текущем сезоне он уже неоднократно подтверждал, что его ни в коем случае нельзя недооценивать.

На старте турнира китайский теннисист разгромил француза Ришара Гаске — 6:1, 6:2.

В следующем матче Чжичжэнь одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 4:6, 6:3, 6:4.

В конце сентября Чжан стал победителем турнира в рамках Азиатских Игр. Но более существенным успехом стал выход в третий круг Открытого чемпионата США — здесь он обыграл американца Джеффри Джона Вольфа и норвежца Каспера Рууда.

Кроме того, Чжан добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде и до третьего круга на «Ролан Гаррос».

Накашима

Главная неожиданность второго круга — победа Накашимы над Хольгером Руне.

Более того, американец отдал пятой ракетке мира лишь два гейма — 6:0, 6:2.

Но здесь, похоже, дело не только в классной игре Накашимы.

Судя по всему, у датчанина снова проблемы со спиной, из-за которых он почти не мог играть в предыдущие несколько месяцев.

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Примечательно, что не так давно выпавший из топ-100 Накашима всего лишь третий раз в сезоне выиграл два матча подряд.

Прогноз и ставка

На Чжана в этом матче можно поставить за 2.31, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.61.

Скорее всего, в этом матче борьба будет до последнего гейма решающей партии. В этой паре очень сложно кому-то отдать предпочтение.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.