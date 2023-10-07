Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Кентена Алиса во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 07:30 мск. Алис — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алис

Кентен в первом круге одержал победу над Асланом Карацевым — 7:6, 3:6, 6:2.

Россиянин очень слабо провел решающую партию, позволив сопернику взять на приеме два гейма. При этом француз отдал на своей подаче лишь шесть очков.

Примечательно, что перед этим у Алиса была серия из пяти поражений, которая началась еще на Уимблдоне, где он дошел до третьего круга.

При этом Кентен проигрывал даже на «челленджерах». Ему не удалось пройти первый раунд на скромным турнирах в Порту и Ренне, но против Карацева он внезапно показал свой лучший теннис.

Рублев

Андрей попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

На прошлой неделе россиянин провалил турнир в Пекине, сумев пройти лишь один круг.

После волевой победы над британцем Кэмероном Норри Рублев уступил французу Юго Эмберу (7:5, 3:6, 6:7).

Все прогнозы на теннис

В принципе, подобные поражения Рублева больше не удивляют. В этом сезоне у него было немало подобных результатов.

При этом никто не удивится, если в Шанхае он вдруг дойдет до четверьфинала или даже до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Алиса в этом матче можно поставить за 4.30, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.22.

Француз опасен только в тех случаях, если ему удается стабильно подавать первым мячом.

В этом успел убедиться даже Новак Джокович, с трудом обыгравший Алиса в начале года на турнире в Аделаиде. То же самое могут подтвердить Бен Шелтон, Алехандро Давидович-Фокина и Алекс Де Минор.

Но мы все-таки склоняемся к тому, что Рублев не станет драматизировать и выйдет в следующий раунд.

Ставка — победа Рублева + тотал геймов меньше 24,5 за 1.87.