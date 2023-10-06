Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против немца Александра Зверева во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 07:00 мск. Сафиуллин — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Роман в первом круге спокойно разобрался с Энди Марреем — 6:3, 6:2.

На фоне его недавних успехов уверенная победа над британцем не стала сюрпризом.

Россиянин воспользовался многочисленными ошибками соперника, благодаря которым реализовал пять брейк-пойнтов.

В конце сентября 26-летний Сафиуллин впервые в карьере дошел до финала на уровне ATP. Роман остановился в шаге от победы в китайском Чэнду.

Зверев

Зверев тем временем приехал в Шанхай из Пекина, сразу после поражения от Даниила Медведева в полуфинале.

В этом матче немецкий теннисист так и не смог взять на приеме хотя бы гейм, россиянин чересчур хорошо играл на подаче.

Зато перед этим Зверев выиграл семь матчей подряд. Сначала бывшая вторая ракетка мира взял титул в Чэнду, а потом одержал три победу в Пекине.

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Несмотря на недавнее поражение от Медведева, очевидно, что Зверев находится в отличной форме.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 3.10, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.37.

Буквально на прошлой неделе Роман проиграл Саше в решающем матче на турнире в Чэнду. Россиянин взял первый сет, вел с брейком во втором, но в итоге не воспользовался столь мощным преимуществом.

Очень обидное поражение, но зато теперь Сафиуллин может использовать этот опыт в предстоящем матче.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.94.