ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби «Динамо» — «Спартак»Хроники пикирующего «Спартака». Динамовцы взяли реванш, разгромив красно-белых Вероника КудерметоваСуперсенсация от Кудерметовой, неожиданный титул Хачанова, прорыв Сафиуллина и яркая победа Синнера в Пекине
  • 07:25
    • «Интер Майами» без Месси крупно проиграл «Чикаго Файр»
    Все новости спорта

    Сафиуллин возьмет реванш у Зверева?

    Сафиуллин — Зверев. Ставка (к. 1.94) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 6 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Роман Сафиуллин Прогнозы на Александр Зверев
    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против немца Александра Зверева во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 07:00 мск. Сафиуллин — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сафиуллин

    Роман в первом круге спокойно разобрался с Энди Марреем — 6:3, 6:2.

    На фоне его недавних успехов уверенная победа над британцем не стала сюрпризом.

    Россиянин воспользовался многочисленными ошибками соперника, благодаря которым реализовал пять брейк-пойнтов.

  • Суперсенсация от Кудерметовой, неожиданный титул Хачанова, прорыв Сафиуллина и яркая победа Синнера в Пекине
  • Вспоминаем главные события прошедшей недели в мире тенниса
  • Вчера

    • В конце сентября 26-летний Сафиуллин впервые в карьере дошел до финала на уровне ATP. Роман остановился в шаге от победы в китайском Чэнду.

    Зверев

    Зверев тем временем приехал в Шанхай из Пекина, сразу после поражения от Даниила Медведева в полуфинале.

    В этом матче немецкий теннисист так и не смог взять на приеме хотя бы гейм, россиянин чересчур хорошо играл на подаче.

    Зато перед этим Зверев выиграл семь матчей подряд. Сначала бывшая вторая ракетка мира взял титул в Чэнду, а потом одержал три победу в Пекине.

    Все прогнозы на теннис

    Несмотря на недавнее поражение от Медведева, очевидно, что Зверев находится в отличной форме.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 3.10, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.37.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Буквально на прошлой неделе Роман проиграл Саше в решающем матче на турнире в Чэнду. Россиянин взял первый сет, вел с брейком во втором, но в итоге не воспользовался столь мощным преимуществом.

    Очень обидное поражение, но зато теперь Сафиуллин может использовать этот опыт в предстоящем матче.

    Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Попырин — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карацев — Алис
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Адмирал — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Астана — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.53
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.61
  • Прогноз на матч Клаксвик — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бачка-Топола — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спортинг — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бетис — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Ракув — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Олимпия — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сафиуллин — Зверев: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин возьмет реванш у Зверева?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры