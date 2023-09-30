Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минора во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 07:00 мск. Де Минор — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Де Минор

У Алекса в первом раунде был тяжелейший матч против Энди Маррея, продолжавшийся почти три часа.

Австралиец дожал бывшую первую ракетку только на тай-брейке третьего сета — 6:3, 5:7, 7:6.

При этом интересно, что в решающей партии Де Минор уступал 2:5 и отыграл три матчбола. В общем, настоящая катастрофа для Маррея.

Алекс в текущем сезоне выиграл 28 из 12 матчей на харде, а его главным успехами на этом покрытии стали победа в Акапулько и выход в финал в Торонто и Лос-Кабосе.

Медведев

Даниил тем временем начал турнир с уверенной победы над Томми Полом — 6:2, 6:1.

Американец, похоже, не сумел акклиматизироваться к местным условиям, о чем после матча рассуждал даже Медведев.

Россиянин наверняка думал, что игра с Полом будет куда сложнее, но соперник действительно выглядел не лучшим образом.

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А еще Медведев признался, что ему как раз очень нравятся условия в Пекине. «Я могу очень хорошо играть в таких условиях, выигрывать турниры», — добавил бывшая первая ракетка мира.

В принципе, ни у кого не было сомнений, что Медведев отправился в Пекин за титулом.

Прогноз и ставка

На Де Минора в этом матче можно поставить за 3.64, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.28.

Даниил в начале месяца одержал волевую победу над австралийцем на US Open. И в том матче он, похоже, наконец-то понял, как и за счет чего можно обыгрывать Де Минора, которому ранее уступил на «Мастерсе» в Париже и в Торонто.

Зная Медведева, можно не сомневаться, что он постарается обыграть Алекса с крупным счетом.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.94.