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    Сможет ли Алькарас разгромить Ханфмана?

    Алькарас — Ханфман. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Пекине 29 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Ханфман
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Янника Ханфмана в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 07:30 мск. Алькарас — Ханфман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Карлос проведет первый матч после Открытого чемпионата США, который, как известно, завершился для него неприятным поражением от Даниила Медведева.

    Испанец уступил российскому теннисисту в полуфинале, и этот результат, особенно на фоне их предыдущих встреч, стал настоящей сенсацией.

    Как ни странно, но это действительно был тот случай, когда Алькарас недооценил соперника. Хотя в случае с Медведевым, который относительно недавно был на вершине рейтинга, это даже звучит смешно.

    В общем, это был урок для Алькараса, которому теперь придется догонять Новака Джоковича в рейтинге. А отставание существенное — больше трех тысяч очков.

    Ханфман

    Янник тем временем пробился в основную сетку через квалификацию, одержав две классные победы.

    Немец на удивление уверенно разобрался с двумя сербами — Миомиром Кецмановичем и Душаном Лайовичем.

    В середине сентября Ханфман разгромил боснийца Дамира Джумхура в Кубке Дэвиса, отдав сопернику лишь три гейма.

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    Но перед этим у Янника была неприятная серия из пяти поражений. В рамках североамериканской серии 53-я ракетка мира не смог пройти первый круг в Цинциннати, Уинстон-Сейлеме и на US Open.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что у Алькараса не будет проблем в предстоящем матче. На Ханфмана можно поставить за 13.00.

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    Карлос когда-то уже обыгрывал Янника — на «челленджере» в Севилье в сезоне-2019. Если что, испанцу тогда было всего лишь 16 лет. В общем, тут все очевидно — на этот раз немца ждет разгром.

    Ставка — победа Алькараса с форой (-6,5) за 2.05.

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    Алькарас — Ханфман: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Алькарас разгромить Ханфмана?
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