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    Сможет ли Карацев взять реванш у Нисиоки?

    Нисиока — Карацев. Ставка (к. 2.31) и прогноз на турнир в Чжухае 25 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Нисиока — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против японца Есихито Нисиоки в полуфинале турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 25 сентябя, начало — в 14:30 мск. Нисиока — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нисиока

    Есихито выиграл больше одного матча впервые после Открытого чемпионата Франции.

    Предыдущие три с половиной месяца получились чересчур провальными для японского теннисиста.

    В Чжухае Нисиока начал с волевой победы над французом Теренсом Атманом (0:6, 6:4, 6:2).

    Дальше была победа над южноафриканцем Ллойдом Харрисом — 7:6, 7:6. В этом матче представитель Страны восходящего солнца здорово провел оба тай-брейка. Также стоит отметить его уверенную игру на подаче.

    В четвертьфинале Нисиока выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 7:5. И здесь японец тоже редко ошибался на подаче.

    Карацев

    Аслан тем временем тоже впервые за три с половиной месяца выиграл больше двух матчей.

    И надо сказать, что он действительно приятно удивил, сумев обыграть очень серьезных соперников.

    В четвертьфинале Карацев выиграл у британца Кэмерона Норри — 7:6, 7:6. Во второй партии соперник вел с брейком, но не смог удержать преимущество.

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    Перед этим Карацев остановил итальянца Маттео Арнальди и британца Энди Маррея.

    Классные результаты, но, наверное, надо обратить внимание на то, что Аслан провел на корте в общей сложности уже почти восемь часов.

    Прогноз и ставка

    На Нисиоку в этом матче можно поставить за 2.07, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.76.

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    В конце прошлого сезона Аслан проиграл японцу на «Мастерсе» в Париже. И по поводу реванша есть сомнения. Карацеву может банально не хватить энергии на четвертый матч.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Нисиока — Карацев: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев взять реванш у Нисиоки?
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