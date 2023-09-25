Россиянин Аслан Карацев сыграет против японца Есихито Нисиоки в полуфинале турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 25 сентябя, начало — в 14:30 мск. Нисиока — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нисиока

Есихито выиграл больше одного матча впервые после Открытого чемпионата Франции.

Предыдущие три с половиной месяца получились чересчур провальными для японского теннисиста.

В Чжухае Нисиока начал с волевой победы над французом Теренсом Атманом (0:6, 6:4, 6:2).

Дальше была победа над южноафриканцем Ллойдом Харрисом — 7:6, 7:6. В этом матче представитель Страны восходящего солнца здорово провел оба тай-брейка. Также стоит отметить его уверенную игру на подаче.

В четвертьфинале Нисиока выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 7:5. И здесь японец тоже редко ошибался на подаче.

Карацев

Аслан тем временем тоже впервые за три с половиной месяца выиграл больше двух матчей.

И надо сказать, что он действительно приятно удивил, сумев обыграть очень серьезных соперников.

В четвертьфинале Карацев выиграл у британца Кэмерона Норри — 7:6, 7:6. Во второй партии соперник вел с брейком, но не смог удержать преимущество.

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Перед этим Карацев остановил итальянца Маттео Арнальди и британца Энди Маррея.

Классные результаты, но, наверное, надо обратить внимание на то, что Аслан провел на корте в общей сложности уже почти восемь часов.

Прогноз и ставка

На Нисиоку в этом матче можно поставить за 2.07, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.76.

В конце прошлого сезона Аслан проиграл японцу на «Мастерсе» в Париже. И по поводу реванша есть сомнения. Карацеву может банально не хватить энергии на четвертый матч.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.