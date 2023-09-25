Нисиока
Есихито выиграл больше одного матча впервые после Открытого чемпионата Франции.
Предыдущие три с половиной месяца получились чересчур провальными для японского теннисиста.
В Чжухае Нисиока начал с волевой победы над французом Теренсом Атманом (0:6, 6:4, 6:2).
Дальше была победа над южноафриканцем Ллойдом Харрисом — 7:6, 7:6. В этом матче представитель Страны восходящего солнца здорово провел оба тай-брейка. Также стоит отметить его уверенную игру на подаче.
В четвертьфинале Нисиока выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 7:5. И здесь японец тоже редко ошибался на подаче.
Карацев
Аслан тем временем тоже впервые за три с половиной месяца выиграл больше двух матчей.
И надо сказать, что он действительно приятно удивил, сумев обыграть очень серьезных соперников.
В четвертьфинале Карацев выиграл у британца Кэмерона Норри — 7:6, 7:6. Во второй партии соперник вел с брейком, но не смог удержать преимущество.
Перед этим Карацев остановил итальянца Маттео Арнальди и британца Энди Маррея.
Классные результаты, но, наверное, надо обратить внимание на то, что Аслан провел на корте в общей сложности уже почти восемь часов.
Прогноз и ставка
На Нисиоку в этом матче можно поставить за 2.07, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.76.
В конце прошлого сезона Аслан проиграл японцу на «Мастерсе» в Париже. И по поводу реванша есть сомнения. Карацеву может банально не хватить энергии на четвертый матч.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.