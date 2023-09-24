ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»Дерби с «Арсеналом» станет первым испытанием Постекоглу в «Тоттенхэме» Антуан ГризманнТретье колесо. Непрекращающаяся борьба «Атлетико» за возможность сравниться с «Реалом» и «Барсой» Бен Аскрен5 худших ударников за всю историю UFC
  • 19:03
    • «Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Форест» в матче АПЛ
  • 18:36
    • «Бавария» забила 7 безответных голов «Бохуму», Кейн оформил хет-трик
  • 18:25
    • «Балтика» взяла верх над «Ахматом»
  • 18:20
    • «Спартак» и «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 16:00
    • «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в матче РПЛ
  • 18:52
    • «Аугсбург» обыграл «Майнц», а «Хоффенхайм» одолел «Унион»
  • 17:39
    • «Жирона» и «Мальорка» устроили голевую перестрелку в матче Примеры
    Все новости спорта

    Сафиуллин снова проиграет Томпсону?

    Томпсон — Сафиуллин. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Чэнду 24 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Роман Сафиуллин Прогнозы на Джордан Томпсон Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Томпсон — Сафиуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против австралийца Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира в китайском Чэнду. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 08:00 мск. Томпсон — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Чэнду. Мужчины 24 Сентября 2023 года

    Томпсон

    Джоржан здорово провел предыдущие раунды, до сих пор не проиграв ни сета.

    В первом матче Томпсон одержал победу над своим соотечественником Максом Перселлом — 6:2, 7:6.

    Во втором круге 56-я ракетка мира остановил серба Душана Лайовича — 6:1, 7:6.

    Примечательно, что в этих матчах австралиец не смог взять на собственной подаче лишь один гейм.

    Пока что главным успехом Томпсона в этом году остается выход в финал травяного турнира в Хертогенбосе. А на харде свой лучший результат он показал в начале августа в Вашингтоне, дойдя там до четвертьфинала.

    Сафиуллин

    Роман тем временем тоже здорово сыграл в недавних матчах, остановив двух непростых соперников.

    В первом круге российский теннисист обыграл американца Брэндона Накашиму — 6:4, 6:4.

    После этого Сафиуллин на удивление спокойно разобрался с британцем Дэном Эвансом — 6:3, 6:3.

    Все прогнозы на теннис

    Все-таки эксперты не преувеличивают, когда говорят, что Роману вполне по силам закрепиться как минимум в топ-30.

    Прогноз и ставка

    На Томпсона в этом матче можно поставить за 1.97, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.84.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В начале года Роман уступил австралийцу на турнире в Аделаиде — 4:6, 4:6.

    Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет нелегко. На самом деле, Томпсон сложный соперник. Достаточно вспомнить, что в этом году он уже обыгрывал Стефаноса Циципаса и Гаэля Монфиса.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.30
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Брентфорд — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Альмерия — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Колье — Усман
  • Бокс
  • Завтра в 00:10
    •  1.50
  • Прогноз на матч Эблин — Эдвардс
  • Бокс
  • Завтра в 00:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чжилэй — Джойс
  • Бокс
  • Завтра в 00:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Доулхайд — Саккари
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Родригез — Уотерсон
  • Бокс
  • Завтра в 03:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Томпсон — Сафиуллин: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин снова проиграет Томпсону?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры