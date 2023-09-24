Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против австралийца Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира в китайском Чэнду. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 08:00 мск. Томпсон — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Томпсон

Джоржан здорово провел предыдущие раунды, до сих пор не проиграв ни сета.

В первом матче Томпсон одержал победу над своим соотечественником Максом Перселлом — 6:2, 7:6.

Во втором круге 56-я ракетка мира остановил серба Душана Лайовича — 6:1, 7:6.

Примечательно, что в этих матчах австралиец не смог взять на собственной подаче лишь один гейм.

Пока что главным успехом Томпсона в этом году остается выход в финал травяного турнира в Хертогенбосе. А на харде свой лучший результат он показал в начале августа в Вашингтоне, дойдя там до четвертьфинала.

Сафиуллин

Роман тем временем тоже здорово сыграл в недавних матчах, остановив двух непростых соперников.

В первом круге российский теннисист обыграл американца Брэндона Накашиму — 6:4, 6:4.

После этого Сафиуллин на удивление спокойно разобрался с британцем Дэном Эвансом — 6:3, 6:3.

Все прогнозы на теннис

Все-таки эксперты не преувеличивают, когда говорят, что Роману вполне по силам закрепиться как минимум в топ-30.

Прогноз и ставка

На Томпсона в этом матче можно поставить за 1.97, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.84.

В начале года Роман уступил австралийцу на турнире в Аделаиде — 4:6, 4:6.

Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет нелегко. На самом деле, Томпсон сложный соперник. Достаточно вспомнить, что в этом году он уже обыгрывал Стефаноса Циципаса и Гаэля Монфиса.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.87.