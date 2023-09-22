ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «МЮ»Был решением, а стал проблемой. Ошибки вратаря привели к краху «МЮ» в Мюнхене Иван ПроведельНа все руки мастер. Проведель присоединился к клубу вратарей-бомбардиров Лиги чемпионов «Ахмат» — «Зенит»Класс есть класс. «Ахмату» не хватило трех мячей, чтобы победить «Зенит»
  • 07:00
    • «Интер Майами» крупно выиграл у «Торонто»
  • 07:16
    • Кудерметова проиграла Азаренко на турнире в Гвадалахаре
    Все новости спорта

    Сможет ли Тревизан остановить Доулхайд?

    Тревизан — Доулхайд. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 22 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Мартина Тревизан
    Прогноз и ставки на Тревизан — Доулхайд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартина Тревизан
    Итальянка Мартина Тревизан сыграет против американки Кэролайн Доулхайд в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 03:00 мск. Тревизан — Доулхайд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Гвадалахара. Женщины 22 Сентября 2023 года

    Тревизан

    Мартина второй раз в сезоне дошла до четвертьфинала на «тысячнике». Первый был в конце марта в Майами.

    В предыдущем раунде итальянка преподнесла одну из главных сенсаций турнира, одержав волевую победу над Онс Жабер — 6:7, 7:5, 6:3.

    Во второй партии Тревизан отыграла у соперницы подачу на матч при счете 4:5. После этого 54-я ракетка мира сделала два брейка. В решающем сете теннисистка из Туниса снова позволила ей взять на приеме два гейма.

    Перед этим Тревизан одержала уверенные победы над нидерландкой Деми Схюрс и своей соотечественницей Ясмин Паолини.

    Доулхайд

    Кэролайн проводит лучший турнир в сезоне. На следующей неделе она поднимется в рейтинге как минимум на 78-е место — и это будет ее наивысшая позиция в карьере.

    В третьем раунде американка предподнесла сенсацию, обыграв Екатерину Александрову.

    Более того, 25-летняя теннисистка устроила настоящий погром 20-й ракетке мира — 6:1, 6:2.

    Все прогнозы на теннис

    И очень похоже на то, что Александрова недооценила соперницу, которая здорово действовала на подаче. Доулхайд взяла на первом мяче 86 процентов очков, а на втором — 60. С такими цифрами сложно проиграть матч.

    Прогноз и ставка

    На Тревизан в этом матче можно поставить за 1.79, победу Доулхайд букмекеры предлагают за 2.03.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Мартина наверняка помнит предыдущую встречу с американкой. Три года назад Кэролайн обыграла итальянку в квалификации турнира в Акапулько. И тогда девушкам понадобился третий сет.

    Скорее всего, в предстоящем матче им тоже не хватит двух партий.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Маррей — Мо
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Адмирал — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Лада — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шериф — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.51
  • Прогноз на матч Карабах — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.47
  • Прогноз на матч Зриньски — АЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Легия — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Юнион — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тревизан — Доулхайд: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Тревизан остановить Доулхайд?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры