Итальянка Мартина Тревизан сыграет против американки Кэролайн Доулхайд в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 03:00 мск. Тревизан — Доулхайд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тревизан

Мартина второй раз в сезоне дошла до четвертьфинала на «тысячнике». Первый был в конце марта в Майами.

В предыдущем раунде итальянка преподнесла одну из главных сенсаций турнира, одержав волевую победу над Онс Жабер — 6:7, 7:5, 6:3.

Во второй партии Тревизан отыграла у соперницы подачу на матч при счете 4:5. После этого 54-я ракетка мира сделала два брейка. В решающем сете теннисистка из Туниса снова позволила ей взять на приеме два гейма.

Перед этим Тревизан одержала уверенные победы над нидерландкой Деми Схюрс и своей соотечественницей Ясмин Паолини.

Доулхайд

Кэролайн проводит лучший турнир в сезоне. На следующей неделе она поднимется в рейтинге как минимум на 78-е место — и это будет ее наивысшая позиция в карьере.

В третьем раунде американка предподнесла сенсацию, обыграв Екатерину Александрову.

Более того, 25-летняя теннисистка устроила настоящий погром 20-й ракетке мира — 6:1, 6:2.

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И очень похоже на то, что Александрова недооценила соперницу, которая здорово действовала на подаче. Доулхайд взяла на первом мяче 86 процентов очков, а на втором — 60. С такими цифрами сложно проиграть матч.

Прогноз и ставка

На Тревизан в этом матче можно поставить за 1.79, победу Доулхайд букмекеры предлагают за 2.03.

Мартина наверняка помнит предыдущую встречу с американкой. Три года назад Кэролайн обыграла итальянку в квалификации турнира в Акапулько. И тогда девушкам понадобился третий сет.

Скорее всего, в предстоящем матче им тоже не хватит двух партий.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.00.