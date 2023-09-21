Маррей
Энди на прошлой неделе провел один матч за сборную Великобритании в Кубке Дэвиса, который стал для него неплохой проверкой перед серией турниров в Китае.
Бывшая первая ракетка мира одержал волевую победу над швейцарцем Леандро Риди со счетом 6:7, 6:4, 6:4.
Маррей добился результата, несмотря на ужасное настроение — ради этого матча он пропустил похороны своей бабушки.
В конце августе Энди выиграл один матч на Открытом чемпионате США. После уверенной победы над Корентентом Мутэ шотландец проиграл Григору Димитрову.
Мо
Е Конг тем временем получил от организаторов турнира wild card. Это была его единственная возможность сыграть в Чжухае.
Китаец занимает в текущей версии рейтинга 668-е место. При этом ранее он никогда не поднимался выше 652-й строчки, хотя ему уже 23 года.
На прошлой неделе Мо не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Гуанчжоу.
А перед этим в текущем сезоне он играл только на «фьючерсах».
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в разгромной победе Маррея. На Мо в этом матче можно поставить за 13.50.
Все зависит от мотивации Маррея. Но вряд ли он станет драматизировать. Китайский теннисист в лучшем случае возьмет несколько геймов.
Ставка — победа Маррея с форой по геймам (-7,0) за 1.92.