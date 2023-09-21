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    Маррей не отдаст ни одного гейма китайцу Мо?

    Маррей — Мо. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Чжухае 21 сентября 2023 года

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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против китайца Е Конг Мо в первом круге турнира в Чжухае (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 07:00 мск. Маррей — Мо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маррей

    Энди на прошлой неделе провел один матч за сборную Великобритании в Кубке Дэвиса, который стал для него неплохой проверкой перед серией турниров в Китае.

    Бывшая первая ракетка мира одержал волевую победу над швейцарцем Леандро Риди со счетом 6:7, 6:4, 6:4.

    Маррей добился результата, несмотря на ужасное настроение — ради этого матча он пропустил похороны своей бабушки.

    В конце августе Энди выиграл один матч на Открытом чемпионате США. После уверенной победы над Корентентом Мутэ шотландец проиграл Григору Димитрову.

    Мо

    Е Конг тем временем получил от организаторов турнира wild card. Это была его единственная возможность сыграть в Чжухае.

    Китаец занимает в текущей версии рейтинга 668-е место. При этом ранее он никогда не поднимался выше 652-й строчки, хотя ему уже 23 года.

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    На прошлой неделе Мо не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Гуанчжоу.

    А перед этим в текущем сезоне он играл только на «фьючерсах».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в разгромной победе Маррея. На Мо в этом матче можно поставить за 13.50.

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    Все зависит от мотивации Маррея. Но вряд ли он станет драматизировать. Китайский теннисист в лучшем случае возьмет несколько геймов.

    Ставка — победа Маррея с форой по геймам (-7,0) за 1.92.

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    Маррей — Мо: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на теннис. Маррей не отдаст ни одного гейма китайцу Мо?
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