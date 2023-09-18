Аранго
Эмилиана получила от организаторов турнира wild card. В противном случае, ей пришлось бы участвовать в квалификации.
И скорее всего, в отборе у колумбийки были бы серьезные проблемы.
В конце августа Аранго не смогла пройти квалификацию на Открытом чемпионате США, проиграв во втором круге словачке Виктории Грунчаковой.
В середине прошлого месяца 22-летняя теннисистка уступила Каролине Шмидловойо второй круге домашнего турнира в Баранкилье. Опытная соперница отдала ей лишь два гейма — 0:6, 2:6.
Свои лучшие результаты в этом году Аранго показала на грунтовых турнирах ITF.
Потапова
Анастасия на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на турнире в Сан-Диего.
Во втором раунде россиянка выиграла у Онс Жабер (6:4, 7:6). И это была ее четвертая победа в сезоне над соперницей из топ-10.
Правда, уже в следующем матче Потапова почти без шансов уступила американке Софии Кенин (2:6, 3:6).
Но в целом Анастасия достойно провела турнир, сумев впервые после Уимблдона пройти дальше второго раунда. Перед турниром в Сан-Диего она проиграла четыре из пяти матчей.
Прогноз и ставка
На Аранго в этом матче можно поставить за 4.45, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.21.
В данном случае россиянке должна спокойно выходить в следующий раунд. Аранго все-таки пока нельзя назвать опасной соперницей, а тем более на харде.
Ставка — победа Потаповой с форой по геймам (-5,5) за 2.02.