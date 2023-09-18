Россиянка Анастасия Потапова сыграет против колумбийски Эмилианы Аранго в первом круге турнира в Гвадалахаре. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 23:00 мск. Аранго — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аранго

Эмилиана получила от организаторов турнира wild card. В противном случае, ей пришлось бы участвовать в квалификации.

И скорее всего, в отборе у колумбийки были бы серьезные проблемы.

В конце августа Аранго не смогла пройти квалификацию на Открытом чемпионате США, проиграв во втором круге словачке Виктории Грунчаковой.

В середине прошлого месяца 22-летняя теннисистка уступила Каролине Шмидловойо второй круге домашнего турнира в Баранкилье. Опытная соперница отдала ей лишь два гейма — 0:6, 2:6.

Свои лучшие результаты в этом году Аранго показала на грунтовых турнирах ITF.

Потапова

Анастасия на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на турнире в Сан-Диего.

Во втором раунде россиянка выиграла у Онс Жабер (6:4, 7:6). И это была ее четвертая победа в сезоне над соперницей из топ-10.

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Правда, уже в следующем матче Потапова почти без шансов уступила американке Софии Кенин (2:6, 3:6).

Но в целом Анастасия достойно провела турнир, сумев впервые после Уимблдона пройти дальше второго раунда. Перед турниром в Сан-Диего она проиграла четыре из пяти матчей.

Прогноз и ставка

На Аранго в этом матче можно поставить за 4.45, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.21.

В данном случае россиянке должна спокойно выходить в следующий раунд. Аранго все-таки пока нельзя назвать опасной соперницей, а тем более на харде.

Ставка — победа Потаповой с форой по геймам (-5,5) за 2.02.