Украинка Ангелина Калинина сыграет против чешки Барборы Крейчиковой во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 00:30 мск. Калинина — Крейчикова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинина

Ангелина начала турнир с победы над Каролиной Плишковой — 7:6, 0:6, 6:3.

Украинская теннисистка здорово отреагировала на внезапный разгром во втором партии.

Но этот матч также подтвердил, что Плишкова находится не в лучшей форме. Раньше в подобных ситуациях бывшая первая ракетка мира, как правило, спокойно доводила дело до победы.

Калинина ни разу не выигрывала больше одного матча после майского турнира в Риме, на котором она сенсационно дошла до финала.

Крейчикова

Барбора после Уимблдона, на котором ее остановила 16-летняя Мирра Андреева, до сих пор не выиграла ни одного матча

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2021 не прошла первый раунд в Кливленде, Цинциннати и на Открытом чемпионате США.

В Нью-Йорке Крейчикова сенсационно проиграла итальянке Лючии Бронцетти (4:6, 6:7).

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Барбора выиграла больше одного матча только на двух из девяти предыдущих турниров.

Прогноз и ставка

На Калинину в этом матче можно поставить за 2.26, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 1.64.

В начале года Барбора уверенно выиграла у Ангелины в третьем раунде Australian Open — 6:2, 6:3.

Но сейчас, глядя на недавние результаты, логично предположить, что украинка может взять реванш.

Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.92.