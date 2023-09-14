Калинина
Ангелина начала турнир с победы над Каролиной Плишковой — 7:6, 0:6, 6:3.
Украинская теннисистка здорово отреагировала на внезапный разгром во втором партии.
Но этот матч также подтвердил, что Плишкова находится не в лучшей форме. Раньше в подобных ситуациях бывшая первая ракетка мира, как правило, спокойно доводила дело до победы.
Калинина ни разу не выигрывала больше одного матча после майского турнира в Риме, на котором она сенсационно дошла до финала.
Крейчикова
Барбора после Уимблдона, на котором ее остановила 16-летняя Мирра Андреева, до сих пор не выиграла ни одного матча
Чемпионка «Ролан Гаррос»-2021 не прошла первый раунд в Кливленде, Цинциннати и на Открытом чемпионате США.
В Нью-Йорке Крейчикова сенсационно проиграла итальянке Лючии Бронцетти (4:6, 6:7).
Барбора выиграла больше одного матча только на двух из девяти предыдущих турниров.
Прогноз и ставка
На Калинину в этом матче можно поставить за 2.26, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 1.64.
В начале года Барбора уверенно выиграла у Ангелины в третьем раунде Australian Open — 6:2, 6:3.
Но сейчас, глядя на недавние результаты, логично предположить, что украинка может взять реванш.
Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.92.