ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Катар — РоссияВымученная ничья. Сборной России в Катаре хватило лишь на 20 минут Сборная РоссииНеудачный дебют Онопко. Экспериментальная сборная России проиграла бессмысленный матч Маурисио Почеттино«Челси» все еще не забивает! Пять потенциальных решений для голевой проблемы «синих»
  • 11:10
    • «Барселона» сможет купить Бернарду Силву следующим летом за 50 млн фунтов
  • 11:01
    • SEGA представила трейлер Football Manager 2024 и назвала дату выхода
  • 10:47
    • «Рубин» подпишет бывшего полузащитника «Бордо» и «Сент-Этьена»
  • 10:34
    • Агент Клоппа подтвердил, что тренер не возглавит сборную Германии
  • 07:17
    • Сборная Бразилии минимально выиграла у Перу в отборе ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Калинина возьмет реванш у Крейчиковой?

    Калинина — Крейчикова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Сан-Диего 14 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ангелина Калинина Прогнозы на Барбора Крейчикова
    Прогноз и ставки на Калинина — Крейчикова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Барбора Крейчикова
    Украинка Ангелина Калинина сыграет против чешки Барборы Крейчиковой во втором круге турнира в Сан-Диего. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 00:30 мск. Калинина — Крейчикова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Сан-Диего. Женщины 14 Сентября 2023 года

    Калинина

    Ангелина начала турнир с победы над Каролиной Плишковой — 7:6, 0:6, 6:3.

    Украинская теннисистка здорово отреагировала на внезапный разгром во втором партии.

    Но этот матч также подтвердил, что Плишкова находится не в лучшей форме. Раньше в подобных ситуациях бывшая первая ракетка мира, как правило, спокойно доводила дело до победы.

    Калинина ни разу не выигрывала больше одного матча после майского турнира в Риме, на котором она сенсационно дошла до финала.

    Крейчикова

    Барбора после Уимблдона, на котором ее остановила 16-летняя Мирра Андреева, до сих пор не выиграла ни одного матча

    Чемпионка «Ролан Гаррос»-2021 не прошла первый раунд в Кливленде, Цинциннати и на Открытом чемпионате США.

    В Нью-Йорке Крейчикова сенсационно проиграла итальянке Лючии Бронцетти (4:6, 6:7).

    Все прогнозы на теннис

    Барбора выиграла больше одного матча только на двух из девяти предыдущих турниров.

    Прогноз и ставка

    На Калинину в этом матче можно поставить за 2.26, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 1.64.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В начале года Барбора уверенно выиграла у Ангелины в третьем раунде Australian Open — 6:2, 6:3.

    Но сейчас, глядя на недавние результаты, логично предположить, что украинка может взять реванш.

    Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Волга — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.17
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Велес — Знамя Труда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саккари — Осорио-Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Волынец — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Наварро — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Жабер — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фламенго — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Амкар-Пермь — Челябинск
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Калинина — Крейчикова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.09.2023. Прогнозы на теннис. Калинина возьмет реванш у Крейчиковой?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры