Американцы Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 19:00 мск. Тиафо — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тиафо

Фрэнсис второй год подряд дошел на домашнем мэйджоре до четвертьфинала, что является еще одним подтверждением, что его успех на US Open-2022 не был случайностью.

Правда, невозможно отрицать, что на этот раз ему досталась прям очень легкая сетка.

Три из четырех предыдущих соперников Тиафо не входят в топ-50. В третьем раунде американец одержал волевую победу над 35-й ракеткой мира Адрианом Маннарино (4:6, 6:2, 6:3, 7:6).

В 1/8 финала Фрэнсис спокойно выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты — 6:4, 6:1, 6:4. В матчах против Лернера Тина и Себастьяна Офнера у него тоже не было проблем.

В общем, Тиафо сполна воспользовался отличной возможностью снова оказаться в восьмерке лучших на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема».

Шелтон

А вот от Бена такого результат точно никто не ждал, несмотря на то, что в начале года он добрался до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Успех в Мельбурне, конечно, нельзя совсем игнорировать, но все-таки в дальнейшем у него вообще не было серьезных результатов.

Однако в Нью-Йорке Шелтон вновь подтверждает статус одного из самых талантливых теннисистов Америки нового поколения.

В четвертом раунде Бен остановил Томми Пола — 6:4, 6:3, 4:6, 6:4. Опытный соотечественник был слегка в шоке в том числе от его подачи — Шелтону удалось разогнать мяч до 240 км/ч. Это почти рекорд турнира, который пока что принадлежит Энди Роддику (244 км/ч).

Все прогнозы на US Open

Но дело не только в подаче, Шелтон очень грамотно проводил розыгрыши, постоянно вынуждая Пола ошибаться. И в плане выносливости он тоже оказался лучше соперника.

Прогноз и ставка

На Тиафо в этом матче можно поставить за 1.40, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.96.

Это будет первая встреча Фрэнсиса и Бена. И по правде говоря, сложно сказать, как будут развиваться события в предстоящем матче.

Но все-таки логично предположить, что здесь точно будет больше трех сетов и все они будут напряженным, учитывая то, что оба игрока умеют держать подачу.

Ставка — тотал геймов больше 40.0 за 1.97. Скорее всего, будет минимум два тай-брейка.