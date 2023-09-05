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    Сможет ли Шелтон удивить Тиафо?

    Тиафо — Шелтон. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Открытый чемпионат США 5 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Тиафо — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Американцы Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 19:00 мск. Тиафо — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 05 Сентября 2023 года

    Тиафо

    Фрэнсис второй год подряд дошел на домашнем мэйджоре до четвертьфинала, что является еще одним подтверждением, что его успех на US Open-2022 не был случайностью.

    Правда, невозможно отрицать, что на этот раз ему досталась прям очень легкая сетка.

    Три из четырех предыдущих соперников Тиафо не входят в топ-50. В третьем раунде американец одержал волевую победу над 35-й ракеткой мира Адрианом Маннарино (4:6, 6:2, 6:3, 7:6).

    В 1/8 финала Фрэнсис спокойно выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты — 6:4, 6:1, 6:4. В матчах против Лернера Тина и Себастьяна Офнера у него тоже не было проблем.

    В общем, Тиафо сполна воспользовался отличной возможностью снова оказаться в восьмерке лучших на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема».

    Шелтон

    А вот от Бена такого результат точно никто не ждал, несмотря на то, что в начале года он добрался до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

    Успех в Мельбурне, конечно, нельзя совсем игнорировать, но все-таки в дальнейшем у него вообще не было серьезных результатов.

    Однако в Нью-Йорке Шелтон вновь подтверждает статус одного из самых талантливых теннисистов Америки нового поколения.

    В четвертом раунде Бен остановил Томми Пола — 6:4, 6:3, 4:6, 6:4. Опытный соотечественник был слегка в шоке в том числе от его подачи — Шелтону удалось разогнать мяч до 240 км/ч. Это почти рекорд турнира, который пока что принадлежит Энди Роддику (244 км/ч).

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    Но дело не только в подаче, Шелтон очень грамотно проводил розыгрыши, постоянно вынуждая Пола ошибаться. И в плане выносливости он тоже оказался лучше соперника.

    Прогноз и ставка

    На Тиафо в этом матче можно поставить за 1.40, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.96.

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    Это будет первая встреча Фрэнсиса и Бена. И по правде говоря, сложно сказать, как будут развиваться события в предстоящем матче.

    Но все-таки логично предположить, что здесь точно будет больше трех сетов и все они будут напряженным, учитывая то, что оба игрока умеют держать подачу.

    Ставка — тотал геймов больше 40.0 за 1.97. Скорее всего, будет минимум два тай-брейка.

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    Тиафо — Шелтон: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 05.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шелтон удивить Тиафо?
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