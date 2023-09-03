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    Сможет ли Шелтон взять реванш у Пола?

    Пол — Шелтон. Ставка (к. 2.40) и прогноз на Открытый чемпионат США 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Шелтон
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    Томми Пол
    Американцы Томми Пол и Бен Шелтон встретятся в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 19:00 мск. Пол — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 03 Сентября 2023 года
    Томми Пол
  • США
    •  Томми Пол 19:00 Бен Шелтон (США) Бен Шелтон (США)
  • US Open. Мужчины
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    Пол

    Томми впервые в карьере вышел во вторую неделю на домашнем мэйджоре, выполнив задачу-минимум.

    Вопреки ожиданиям, в третьем раунде американец спокойно выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины — 6:1, 6:0, 3:6, 6:3.

    Хотя испанец и взял третий сет, даже после этого вряд ли у кого-то были сомнения в том, то Пол дожмет соперника.

    В отличие от матча с Романом Сафиуллиным, здесь он, по сути, постоянно контролировал ситуацию на корте. Правда, с учетом количества ошибок со стороны Давидовича-Фокины было, наверное, сложнее проиграть, чем наоборот.

    Пол выиграл девять из 11-ти последних матчей.

    Шелтон

    А Бен тем временем стал самым молодым американцем во второй неделе US Open с 1992 года, когда до этой стадии добрался Майкл Чанг.

    Интересно, что это лишь второй случай в сезоне, когда ему удалось выиграть три матча подряд. Первый был на Открытом чемпионате Австралии, где американец дошел до четвертьфинала.

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    В третьем раунде Шелтон красиво разобрался с Асланом Карацевым — 6:4, 3:6, 6:2, 6:0.

    Российский теннисист вообще ничего не мог сделать на приеме. Исключением стал лишь один гейм в третьем сете.

    Шелтон просто «забил» Аслана первой подачей, забрав 86 процентов очков. В четвертом сете Карацев просто капитулировал.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 1.32, победу Шелтона букмекеры предлагают за 3.40.

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    В начале года пути Томми и Бена пересеклись в 1/4 финала Australian Open. Пол тогда выглядел заметно лучше, одержав уверенную победу — 7:6, 6:3, 5:7, 6:4.

    Шелтону в той игре не хватило, прежде всего, опыта. И нельзя сказать, что ситуация с тех пор кардинально поменялась.

    Ставка — победа Пола + тотал геймов больше 36,5 за 2.40.

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    Пол — Шелтон: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шелтон взять реванш у Пола?
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