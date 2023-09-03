Американцы Томми Пол и Бен Шелтон встретятся в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 19:00 мск. Пол — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пол

Томми впервые в карьере вышел во вторую неделю на домашнем мэйджоре, выполнив задачу-минимум.

Вопреки ожиданиям, в третьем раунде американец спокойно выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины — 6:1, 6:0, 3:6, 6:3.

Хотя испанец и взял третий сет, даже после этого вряд ли у кого-то были сомнения в том, то Пол дожмет соперника.

В отличие от матча с Романом Сафиуллиным, здесь он, по сути, постоянно контролировал ситуацию на корте. Правда, с учетом количества ошибок со стороны Давидовича-Фокины было, наверное, сложнее проиграть, чем наоборот.

Пол выиграл девять из 11-ти последних матчей.

Шелтон

А Бен тем временем стал самым молодым американцем во второй неделе US Open с 1992 года, когда до этой стадии добрался Майкл Чанг.

Интересно, что это лишь второй случай в сезоне, когда ему удалось выиграть три матча подряд. Первый был на Открытом чемпионате Австралии, где американец дошел до четвертьфинала.

Все прогнозы на US Open

В третьем раунде Шелтон красиво разобрался с Асланом Карацевым — 6:4, 3:6, 6:2, 6:0.

Российский теннисист вообще ничего не мог сделать на приеме. Исключением стал лишь один гейм в третьем сете.

Шелтон просто «забил» Аслана первой подачей, забрав 86 процентов очков. В четвертом сете Карацев просто капитулировал.

Прогноз и ставка

На Пола в этом матче можно поставить за 1.32, победу Шелтона букмекеры предлагают за 3.40.

В начале года пути Томми и Бена пересеклись в 1/4 финала Australian Open. Пол тогда выглядел заметно лучше, одержав уверенную победу — 7:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Шелтону в той игре не хватило, прежде всего, опыта. И нельзя сказать, что ситуация с тех пор кардинально поменялась.

Ставка — победа Пола + тотал геймов больше 36,5 за 2.40.