Белоруска Виктория Азаренко и китаянка Линь Чжу встретятся во втором круге «Us Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 20:00 мск. Азаренко — Чжу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Виктория Азаренко

Азаренко предсказуемо хорошо стартовала на последнем турнире «Большого Шлема» и легко расправилась с соперницей в лице Фионы Ферро.

Француженка не отличается сноровкой, и по большинству теннисных компонентов не дотягивает даже до золотой середины женского тура, поэтому в матче против Вики все было предсказуемо.

Белоруска не стеснялась и прошивала свою соперницу, как справа, так и слева. На отыгрышах француженка все делала сама, совершая невынужденные ошибки.

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Предстоящий поединок против Чжу Линь также не должен поставить перед белоруской каких-то невыполнимых задач.

Линь Чжу

Китаянка Линь Чжу находится в отличном расположении духа, поскольку она совсем не заметила на своем пути египтянку Майар Шериф в первом круге престижных соревнований.

На все это накладывается успешная игра в Кливленде на прошлой неделе, где азиатка добралась также до полуфинала, но проиграла россиянке Александровой.

В матче против египтянки Чжу удавалось на корте все, а её соперница попросту наблюдала за происходящим, поскольку не знала, с какой стороны подойти к своей сопернице.

В игре против Азаренко будет все совсем по-иному, поскольку белоруска является теннисисткой из совсем иной весовой категории.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Азаренко — 1.30, победа Чжу — 3.61.

Прогноз: Встречу одержит белорусская спортсменка.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.70.

Альтернативный прогноз: Азаренко не намеревается надолго задерживаться на корте.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.04.