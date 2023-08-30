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    Азаренко мысленно уже в третьем круге?

    Азаренко — Чжу. Ставка (к. 1.70) и прогноз на матч Us Open 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Азаренко — Чжу
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    Виктория Азаренко
    Белоруска Виктория Азаренко и китаянка Линь Чжу встретятся во втором круге «Us Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 20:00 мск. Азаренко — Чжу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 30 Августа 2023 года
    Виктория Азаренко
  • Белоруссия
    •  Виктория Азаренко 20:00 Чжу Линь Чжу Линь
  • Китай
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    Виктория Азаренко

    Азаренко предсказуемо хорошо стартовала на последнем турнире «Большого Шлема» и легко расправилась с соперницей в лице Фионы Ферро.

    Француженка не отличается сноровкой, и по большинству теннисных компонентов не дотягивает даже до золотой середины женского тура, поэтому в матче против Вики все было предсказуемо.

    Белоруска не стеснялась и прошивала свою соперницу, как справа, так и слева. На отыгрышах француженка все делала сама, совершая невынужденные ошибки.

    Все прогнозы на US Open

    Предстоящий поединок против Чжу Линь также не должен поставить перед белоруской каких-то невыполнимых задач.

    Линь Чжу

    Китаянка Линь Чжу находится в отличном расположении духа, поскольку она совсем не заметила на своем пути египтянку Майар Шериф в первом круге престижных соревнований.

    На все это накладывается успешная игра в Кливленде на прошлой неделе, где азиатка добралась также до полуфинала, но проиграла россиянке Александровой.

    В матче против египтянки Чжу удавалось на корте все, а её соперница попросту наблюдала за происходящим, поскольку не знала, с какой стороны подойти к своей сопернице.

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    В игре против Азаренко будет все совсем по-иному, поскольку белоруска является теннисисткой из совсем иной весовой категории.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Азаренко — 1.30, победа Чжу — 3.61.

    Прогноз: Встречу одержит белорусская спортсменка.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.70.

    Альтернативный прогноз: Азаренко не намеревается надолго задерживаться на корте.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.04.

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    Азаренко — Чжу: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на теннис. Азаренко мысленно уже в третьем круге?
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