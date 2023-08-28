Россиянин Павел Котов сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 28 августа, начало — в 19:30 мск. Хиджиката — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хиджиката

Австралиец второй год подряд сыграет в основной сетке американского мэйджора.

В прошлом сезоне Ринки удалось взять один сет в матче против Рафаэля Надаля, который абсолютно не ожидал столь дерзкой игры от соперника, который до сих пор не пробился в топ-100.

На неделе перед US Open Хиджиката прошел один раунд на турнире в Уинстон-Сейлеме.

После победы над украинцем Ильей Марченко его остановил хорват Борна Чорич (2:6, 6:7).

На «Мастерсе» в Цинциннати 111-я ракетка мира не прошел квалификацию, сразу же проиграв сербу Душану Лайовичу.

В этом году лучшим результатом Хиджикаты на харде пока что остается выход во второй круг на Открытом чемпионате Австралии и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Котов

В отличие от прошлого сезона, на этот раз Павел сразу попал в основную сетку US Open, избежав участия в изнурительной квалификации.

Однако недавние результаты указывают на то, что россиянину вряд ли удастся преодолеть первый раунд.

Все прогнозы на US Open

На минувшей неделе Котов проиграл Митчеллу Крюгеру в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме. И это настоящий провал с учетом того, что соперник находится в третьей сотне рейтинга.

Также стоит отметить, что в этом году Котов выиграл лишь один матч на харде на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Хиджикату в этом матче можно поставить за 1.63, победу Котова букмекеры предлагают за 2.28.

Скорее всего, у австралийца не будет серьезных проблем в этой игре. Недавний матч против Крюгера показал, что Котов находится не в лучшей форме. Удивить крепкого австралийца будет сложно.

Ставка — победа Хиджикаты с форой по сетам (-1,5) за 2.19.