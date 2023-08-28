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    Сможет ли Котов обыграть Хиджикату?

    Хиджиката — Котов. Ставка (к. 2.19) и прогноз на Открытый чемпионат США 28 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хиджиката — Котов
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 28 августа, начало — в 19:30 мск. Хиджиката — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 28 Августа 2023 года

    Хиджиката

    Австралиец второй год подряд сыграет в основной сетке американского мэйджора.

    В прошлом сезоне Ринки удалось взять один сет в матче против Рафаэля Надаля, который абсолютно не ожидал столь дерзкой игры от соперника, который до сих пор не пробился в топ-100.

    На неделе перед US Open Хиджиката прошел один раунд на турнире в Уинстон-Сейлеме.

    После победы над украинцем Ильей Марченко его остановил хорват Борна Чорич (2:6, 6:7).

    На «Мастерсе» в Цинциннати 111-я ракетка мира не прошел квалификацию, сразу же проиграв сербу Душану Лайовичу.

    В этом году лучшим результатом Хиджикаты на харде пока что остается выход во второй круг на Открытом чемпионате Австралии и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Котов

    В отличие от прошлого сезона, на этот раз Павел сразу попал в основную сетку US Open, избежав участия в изнурительной квалификации.

    Однако недавние результаты указывают на то, что россиянину вряд ли удастся преодолеть первый раунд.

    Все прогнозы на US Open

    На минувшей неделе Котов проиграл Митчеллу Крюгеру в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме. И это настоящий провал с учетом того, что соперник находится в третьей сотне рейтинга.

    Также стоит отметить, что в этом году Котов выиграл лишь один матч на харде на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Хиджикату в этом матче можно поставить за 1.63, победу Котова букмекеры предлагают за 2.28.

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    Скорее всего, у австралийца не будет серьезных проблем в этой игре. Недавний матч против Крюгера показал, что Котов находится не в лучшей форме. Удивить крепкого австралийца будет сложно.

    Ставка — победа Хиджикаты с форой по сетам (-1,5) за 2.19.

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    Хиджиката — Котов: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов обыграть Хиджикату?
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