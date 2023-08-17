Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 18:00 мск. Зверев — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

В отличие от «Мастерса» в Торонто, на текущем турнире Саша спокойно преодолел первые раунды.

В среду немецкий теннисист одержал победу над Есихито Нисиокой — 7:5, 6:4.

Зверев почти не ошибался на собственной подаче, исключением стал лишь один гейм, и неплохо действовал на приеме.

В общем, бывшая вторая ракетка мира быстро пришел в себя после неприятного поражения от Алехандро Давидовича-Фокины на прошлой неделе, в чем, в принципе, можно было убедиться еще в матче против Григора Димитрова (6:2, 6:2).

Медведев

То же самое можно сказать и про Даниила, который начал турнир с уверенной победы над Лоренцо Музетти.

На этот раз россиянин отдал итальянцу лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

Ключевым моментом стала не самая надежная игра соперника на собственной подаче. На приеме Медведеву было достаточно комфортно.

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После матча бывшая первая ракетка мира признался, что на этот раз доволен и кортом, и мячами, а в его случае это, как известно, очень важно. В Торонто Медведев сокрушался из-за плохих мячей, которые, как он считает, и стали причиной поражения от Алекса Де Минора.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 2.83, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.43.

У Даниила и Саши большая история противостояния. Только в этом году они успели провести уже три матча — и во всех случаях победу одержал Медведев.

Но сейчас все равно есть смысл обойтись без ставок на исход. Легко россиянину точно не будет.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.

В трех предыдущих матчах между Медведевым и Зверевым было в общей сложности четыре тай-брейка.