Зверев
В отличие от «Мастерса» в Торонто, на текущем турнире Саша спокойно преодолел первые раунды.
В среду немецкий теннисист одержал победу над Есихито Нисиокой — 7:5, 6:4.
Зверев почти не ошибался на собственной подаче, исключением стал лишь один гейм, и неплохо действовал на приеме.
В общем, бывшая вторая ракетка мира быстро пришел в себя после неприятного поражения от Алехандро Давидовича-Фокины на прошлой неделе, в чем, в принципе, можно было убедиться еще в матче против Григора Димитрова (6:2, 6:2).
Медведев
То же самое можно сказать и про Даниила, который начал турнир с уверенной победы над Лоренцо Музетти.
На этот раз россиянин отдал итальянцу лишь пять геймов — 6:3, 6:2.
Ключевым моментом стала не самая надежная игра соперника на собственной подаче. На приеме Медведеву было достаточно комфортно.
После матча бывшая первая ракетка мира признался, что на этот раз доволен и кортом, и мячами, а в его случае это, как известно, очень важно. В Торонто Медведев сокрушался из-за плохих мячей, которые, как он считает, и стали причиной поражения от Алекса Де Минора.
Прогноз и ставка
На Зверева в этом матче можно поставить за 2.83, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.43.
У Даниила и Саши большая история противостояния. Только в этом году они успели провести уже три матча — и во всех случаях победу одержал Медведев.
Но сейчас все равно есть смысл обойтись без ставок на исход. Легко россиянину точно не будет.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.
В трех предыдущих матчах между Медведевым и Зверевым было в общей сложности четыре тай-брейка.