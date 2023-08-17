ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Football Manager 2012Вундеркинды Football Manager 2012: где они сейчас? «Манчестер Сити» — «Севилья»«Манчестер Сити» — «Севилья» 1:1 (5:4 по пенальти). Онлайн Алджамейн СтерлингДолгожданный бой Стерлинга и О’Мэлли, первая защита Чжан. Анонс карда UFC 292
  • 08:08
    • Гвардиола установил рекорд Суперкубка УЕФА
  • 00:12
    • «Манчестер Сити» по пенальти переиграл «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
  • 22:44
    • Свентек разгромила Коллинз на турнире в Цинциннати
    Все новости спорта

    Медведев продлит серию побед над Зверевым?

    Зверев — Медведев. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 17 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Александр Зверев
    Прогноз и ставки на Зверев — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 18:00 мск. Зверев — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Цинциннати. Мужчины 17 Августа 2023 года

    Зверев

    В отличие от «Мастерса» в Торонто, на текущем турнире Саша спокойно преодолел первые раунды.

    В среду немецкий теннисист одержал победу над Есихито Нисиокой — 7:5, 6:4.

    Зверев почти не ошибался на собственной подаче, исключением стал лишь один гейм, и неплохо действовал на приеме.

    В общем, бывшая вторая ракетка мира быстро пришел в себя после неприятного поражения от Алехандро Давидовича-Фокины на прошлой неделе, в чем, в принципе, можно было убедиться еще в матче против Григора Димитрова (6:2, 6:2).

    Медведев

    То же самое можно сказать и про Даниила, который начал турнир с уверенной победы над Лоренцо Музетти.

    На этот раз россиянин отдал итальянцу лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

    Ключевым моментом стала не самая надежная игра соперника на собственной подаче. На приеме Медведеву было достаточно комфортно.

    Все прогнозы на теннис

    После матча бывшая первая ракетка мира признался, что на этот раз доволен и кортом, и мячами, а в его случае это, как известно, очень важно. В Торонто Медведев сокрушался из-за плохих мячей, которые, как он считает, и стали причиной поражения от Алекса Де Минора.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 2.83, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.43.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    У Даниила и Саши большая история противостояния. Только в этом году они успели провести уже три матча — и во всех случаях победу одержал Медведев.

    Но сейчас все равно есть смысл обойтись без ставок на исход. Легко россиянину точно не будет.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.

    В трех предыдущих матчах между Медведевым и Зверевым было в общей сложности четыре тай-брейка.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч Попырин — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Актобе — Сепси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пюник — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ХИК — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Макдональд — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Циципас — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рига — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бешикташ — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Гзира Юнайтед — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аустрия — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Дила
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Арис Салоники
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Хеккен — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПАОК — Хайдук
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зверев — Медведев: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на теннис. Медведев продлит серию побед над Зверевым?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры