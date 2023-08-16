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    Паолини пройдет по дистанции дальше?

    Паолини — Буча. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч турнира в Цинциннати 16 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Паолини — Буча
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    Ясмина Паолини
    Итальянка Ясмина Паолини и испанка Кристина Буча встретятся во втором круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 22:30 мск. Паолини — Буча: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 16 Августа 2023 года

    Ясмина Паолини

    Паолини эту часть сезона проводит крайне убедительно, хотя на синтетике она не особо любит играть.

    Наибольших успехов по году она добилась на турнирах у себя на родине. Во Флоренции она взяла титул. А на недавнем турнире в Палермо в финале проиграла китаянке Жен.

    У Ясмины в первом круге турнира в Цинциннати была непростая соперница в лице Костюк, но итальянка уверенно с ней справилась в двух сетах.

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    В предстоящей игре против Бучи именно итальянка фаворитка встречи, но нет уверенности, что она справится с бременем ответственности.

    Кристина Буча

    Буча преподнесла ещё одну сенсацию на старте престижного турнира, оставив за его бортом Белинду Бенчич.

    Швейцарка сейчас явно на коне и была безоговорочной фавориткой той встречи, но испанка продемонстрировала характер и забрала матч по делу себе.

    Белинда на протяжении всего матча показывала отличную игру в обороне, а когда Белинда расслаблялась, то резко переходила в контрнаступление.

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    В матче второго круга против Паолини испанка также не является фавориткой, но при этом навязать борьбу сопернице ей вполне по силам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Паолини — 1.58, победа Бучи — 2.40.

    Прогноз: В поединке будет преимущество итальянки, но победит она не слишком уверенно.

    Ставка: Ф1 (-2) за 1.74.

    Альтернативный прогноз: Матч будет продолжаться значительное количество времени.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.

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    Паолини — Буча: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на теннис. Паолини пройдет по дистанции дальше?
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