Ясмина Паолини
Паолини эту часть сезона проводит крайне убедительно, хотя на синтетике она не особо любит играть.
Наибольших успехов по году она добилась на турнирах у себя на родине. Во Флоренции она взяла титул. А на недавнем турнире в Палермо в финале проиграла китаянке Жен.
У Ясмины в первом круге турнира в Цинциннати была непростая соперница в лице Костюк, но итальянка уверенно с ней справилась в двух сетах.
В предстоящей игре против Бучи именно итальянка фаворитка встречи, но нет уверенности, что она справится с бременем ответственности.
Кристина Буча
Буча преподнесла ещё одну сенсацию на старте престижного турнира, оставив за его бортом Белинду Бенчич.
Швейцарка сейчас явно на коне и была безоговорочной фавориткой той встречи, но испанка продемонстрировала характер и забрала матч по делу себе.
Белинда на протяжении всего матча показывала отличную игру в обороне, а когда Белинда расслаблялась, то резко переходила в контрнаступление.
В матче второго круга против Паолини испанка также не является фавориткой, но при этом навязать борьбу сопернице ей вполне по силам.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Паолини — 1.58, победа Бучи — 2.40.
Прогноз: В поединке будет преимущество итальянки, но победит она не слишком уверенно.
Ставка: Ф1 (-2) за 1.74.
Альтернативный прогноз: Матч будет продолжаться значительное количество времени.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.