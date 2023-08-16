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    Хуркач снова проиграет Чоричу?

    Хуркач — Чорич. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Чорич
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против хорвата Борны Чорича во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 21:00 мск. Хуркач — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 16 Августа 2023 года
    Хуберт Хуркач
  • Польша
    •  Хуберт Хуркач 21:00 Борна Чорич Борна Чорич
  • Хорватия
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    Хуркач

    Для Хуберта турнир начался с очень сложного матча против Танаси Коккинакиса.

    Как и ожидалось, в это матче было абсолютно всё — и тай-брейки, и третий сет.

    Поляку в итоге повезло чуть больше — 7:6, 3:6, 7:6.

    Интересно, что Хуркач так и не взял на приеме ни одного гейма, но все-таки дожал австралийца благодаря классным действиями на тай-брейках.

    Стоит также отметить, что в четырех недавних матчах с участием Хуркача было в общей сложности пять тай-брейков.

    Чорич

    Борна тем временем в первом раунде выиграл у Себастьяна Корды — 7:6, 6:4.

    Матч подтвердил, что американский теннисист находится не в лучшей форме, чем и воспользовался упертый хорват.

    Чересчур заметного превосходства у Чорича, конечно, не было, но в ключевые моменты он сыграл значительно лучше.

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    В общем, Борна начал защиту титула в Цинциннати с хорошей победы, однако пока сложно сказать, готов ли он повторить прошлогодний успех.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.57, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.41.

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    Вполне вероятно, что очередной матч Хуберта превратится в теннисный боевик. В ланном случае есть смысла поставить на количество геймов.

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.97.

    Также стоит отметить, что Чорич выиграл два предыдущих матча против Хуркача, при этом в трех сетах из пяти был тай-брейк.

    На то, что в предстоящем матче будет хотя бы один тай-брейк, можно поставить за 1.77.

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    Хуркач — Чорич: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на теннис. Хуркач снова проиграет Чоричу?
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