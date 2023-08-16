Поляк Хуберт Хуркач сыграет против хорвата Борны Чорича во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 21:00 мск. Хуркач — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

Для Хуберта турнир начался с очень сложного матча против Танаси Коккинакиса.

Как и ожидалось, в это матче было абсолютно всё — и тай-брейки, и третий сет.

Поляку в итоге повезло чуть больше — 7:6, 3:6, 7:6.

Интересно, что Хуркач так и не взял на приеме ни одного гейма, но все-таки дожал австралийца благодаря классным действиями на тай-брейках.

Стоит также отметить, что в четырех недавних матчах с участием Хуркача было в общей сложности пять тай-брейков.

Чорич

Борна тем временем в первом раунде выиграл у Себастьяна Корды — 7:6, 6:4.

Матч подтвердил, что американский теннисист находится не в лучшей форме, чем и воспользовался упертый хорват.

Чересчур заметного превосходства у Чорича, конечно, не было, но в ключевые моменты он сыграл значительно лучше.

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В общем, Борна начал защиту титула в Цинциннати с хорошей победы, однако пока сложно сказать, готов ли он повторить прошлогодний успех.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.57, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.41.

Вполне вероятно, что очередной матч Хуберта превратится в теннисный боевик. В ланном случае есть смысла поставить на количество геймов.

Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.97.

Также стоит отметить, что Чорич выиграл два предыдущих матча против Хуркача, при этом в трех сетах из пяти был тай-брейк.

На то, что в предстоящем матче будет хотя бы один тай-брейк, можно поставить за 1.77.