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    Наварро не пустит сильную хорватку дальше?

    Мартич — Наварро. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч турнира в Цинциннати 15 августа 2023 года

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    Эмма Наварро
    Хорватка Петра Мартич и американка Эмма Наварро встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 01:30 мск. Мартич — Наварро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 15 Августа 2023 года
    Петра Мартич
  • Хорватия
    •  Петра Мартич 01:50 Эмма Наварро (США) Эмма Наварро (США)
  • Цинциннати. Женщины
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    Петра Мартич

    Мартич в последнее время показывает нестабильный теннис, который может варьироваться от стабильно сильного до невыносимо ошибочного.

    Однако Петре предельно не везло с сильными соперницами на ранних стадиях турниров, поскольку только два раза по сеткам разных соревнований она попадала на Свентек за последние месяцы.

    За четыре последних поединка она смогла выиграть только одну встречу и перед стартом соревнований в Цинциннати это не очень убедительный результат.

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    В матче с Наварро никто легкой жизни не обещает, поскольку Эмма по этому сезону выглядит более, чем убедительно, а тем более будет играть ещё и дома.

    Эмма Наварро

    Наварро приятно удивляет своей игрой в этом году, хотя многие думали, что из неё уже ничего дельного не получится.

    Сейчас она находится уже на подходе в первой полусотне рейтинга, хотя такое представить ещё год назад не представлялось возможным.

    В этом году уже было достаточно турниров, на которых она играла лучше всех по стеке и по делу добиралась до решающих поединков за титул.

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    Если Эмма будет демонстрировать лучшие образцы своей игры прошлых месяцев, то хорватке точно будет не сдобровать в предстоящем поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Мартич — 1.85, победа Наварро — 1.95.

    Прогноз: Китаянка не испытает проблем с белоруской.

    Ставка: П2 за 1.95.

    Альтернативный прогноз: Матч затянется на продолжительное количество времени.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.13.

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    Мартич — Наварро: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на теннис. Наварро не пустит сильную хорватку дальше?
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