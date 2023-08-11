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    Соболенко уверенно пройдет россиянку?

    Самсонова — Соболенко. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч турнира в Монреале 11 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Россиянка Людмила Самсонова и белоруска Арина Соболенко встретятся в третьем круге турнира в Монреале. Матч пройдет 11 августа, начало — в 19:00 мск. Самсонова — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монреаль. Женщины 11 Августа 2023 года

    Людмила Самсонова

    Самсонова закрепилась в первой двадцатке рейтинга, но она там находится уже второй сезон кряду.

    Нужно прогрессировать дальше, но пока что россиянке это не удается делать. Она старается играть лучше, но у противниц находятся свои аргументы.

    На турнире в Канаде она легко справилась с чешкой Синяковой, а также китаянкой Жен. Несмотря на то, что в первой матче на турнире пришлось провести три сета, но по демонстрируемому теннису россиянка была на голову сильнее.

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    В предстоящем поединке против Соболенко ей будет неимоверно тяжело, но постараться совершить сенсацию она вполне способна.

    Арина Соболенко

    Соболенко продолжает напоминать машину, которую просто невозможно остановить, если она сама не сломается.

    Обидные поражения на решающих стадиях двух последних турниров «Большого Шлема» никак не влияют на белоруску с точки зрения психологии. Она продолжает сносить всех соперниц на своем пути.

    В пока что единственном матче на турнире Соболенко не заметила крепкую хорватку в лице Петры Мартич.

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    В предстоящем поединке ей предстоит схлестнуться с россиянкой Самсоновой, которая показывает весьма крепкую игру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Самсоновой — 2.58, победа Соболенко — 1.53.

    Прогноз: Белоруска по всем параметрам сильнее и пока что не видно за счет чего она должна проиграть.

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.85.

    Альтернативный прогноз: Соболенко не даст порезвиться Самсоновой в этой игре.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.37.

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    Самсонова — Соболенко: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 11.08.2023. Прогнозы на теннис. Соболенко уверенно пройдет россиянку?
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