1-й таймУрал — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Бонгонда«Урал» — «Спартак». Онлайн Хатем Бен АрфаКак профукать свой талант. Что случилось с Хатемом Бен Арфа? Джейк Пол и Нейт ДиасДебют Диаса в боксе получился провальным. Нейту стоит вернуться в UFC после проигрыша от Пола
  • 17:11
    • «Урал» — «Спартак»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Коллинз поборется, но не победит?

    Свентек — Коллинз. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч турнира в Монреале 11 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Даниэль Коллинз Прогнозы на Ига Свентек
    Прогноз и ставки на Свентек — Коллинз
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Коллинз
    Полька Ига Свентек и американка Даниэль Коллинз встретятся в четвертьфинале турнира в Монреале. Матч пройдет 11 августа, начало — в 22:00 мск. Свентек — Коллинз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ига Свентек

    Относительно сил и возможностей Свентек нет уже никаких сомнений, поскольку Ига за два года полностью подтвердила свою квалификацию.

    Даже первый матч на турнире против Плишковой получился максимально простым, где Ига разобралась с крепкой соперницей максимально играючи.

    Зато следующая встреча против Муховой снова отобрала значительное количество сил у польки, и игра опять затянулась на три сета, как и в финале «Ролан Гаррос». В итоге снова победила Свентек.

    Все прогнозы на теннис

    После такого напряжённого матча Ига вполне может дать слабину, если американка в лице Коллинз будет играть против неё практически безупречно.

    Даниэль Коллинз

    Коллинз откровенно радует своей игрой, поскольку теннис в последнее время она демонстрировала весьма посредственный, и такое преображение приятно удивляет.

    На этом турнире она уже выиграла у Свитолиной, Саккари и Фернандес. Причем ни в одном из поединков она не проиграла ни сета.

    Все игры проходили на максимально серьёзном Кураже, который только добавлял позитивных эмоций американке.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Хочется, чтобы такая сказка продолжилась и в мачте со Свентек, но Даниэль попросту может не хватить сил в предстоящем поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Свентек — 1.18, победа Коллинз — 4.89.

    Прогноз: Коллинз хороша на этом турнире, но Свентек ей обыграть не удастся.

    Ставка: Ф2 (+5) за 1.82.

    Альтернативный прогноз: Игра будет довольно длительной.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Самсонова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Квитова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Макдональд — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Аполлон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аморебьета — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Альмерия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Де Минор — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт Бр — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Вальядолид — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Свентек — Коллинз: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 11.08.2023. Прогнозы на теннис. Коллинз поборется, но не победит?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры