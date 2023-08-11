Полька Ига Свентек и американка Даниэль Коллинз встретятся в четвертьфинале турнира в Монреале. Матч пройдет 11 августа, начало — в 22:00 мск. Свентек — Коллинз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ига Свентек

Относительно сил и возможностей Свентек нет уже никаких сомнений, поскольку Ига за два года полностью подтвердила свою квалификацию.

Даже первый матч на турнире против Плишковой получился максимально простым, где Ига разобралась с крепкой соперницей максимально играючи.

Зато следующая встреча против Муховой снова отобрала значительное количество сил у польки, и игра опять затянулась на три сета, как и в финале «Ролан Гаррос». В итоге снова победила Свентек.

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После такого напряжённого матча Ига вполне может дать слабину, если американка в лице Коллинз будет играть против неё практически безупречно.

Даниэль Коллинз

Коллинз откровенно радует своей игрой, поскольку теннис в последнее время она демонстрировала весьма посредственный, и такое преображение приятно удивляет.

На этом турнире она уже выиграла у Свитолиной, Саккари и Фернандес. Причем ни в одном из поединков она не проиграла ни сета.

Все игры проходили на максимально серьёзном Кураже, который только добавлял позитивных эмоций американке.

Хочется, чтобы такая сказка продолжилась и в мачте со Свентек, но Даниэль попросту может не хватить сил в предстоящем поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Свентек — 1.18, победа Коллинз — 4.89.

Прогноз: Коллинз хороша на этом турнире, но Свентек ей обыграть не удастся.

Ставка: Ф2 (+5) за 1.82.

Альтернативный прогноз: Игра будет довольно длительной.

Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.35.