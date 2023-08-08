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    Блинкова расправится с известной соперницей?

    Блинкова — Чжан. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч турнира в Монреале 08 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Блинкова — Чжан
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова и китаянка Чжан Шуай встретятся в первом круге турнира в Монреале. Матч пройдет 08 августа, начало — в 17:00 мск. Блинкова — Чжан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Анна Блинкова

    Блинкова в этом году добилась значительного прогресса по стабильности результатов. Практически на всех соревнованиях, где она принимала участие, ей удавалось пройти хотя бы

    Радует, что россиянка явно прибавила в физике и спортивной злости, которая позволяет ей себя намного увереннее.

    Правда Анна сыграла лишь одну встречу после давно уже сыгранного «Уимблдона», и проиграла никому неизвестной юниорке в рамках квалификации турнира в Вашингтоне.

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    Хочется верить, что против немощной китаянки Блинкова не испытает никаких проблем, но с Шуай нужно держать ухо востро, даже если она не выигрывала целую вечность.

    Чжан Шуай

    Шуай не блещет выдающимися результатами в последнее время, хотя теннисистка она более, чем сильная.

    Китаянка хороша не только в исполнении отдельного вида ударов, но в тактической борьбе на корте.

    Но при всем этом у нее получается просто отвратительный этот год, поскольку китаянка проиграла уже 15 (!!!) игр подряд. Последний раз Шуай побеждала ещё в феврале месяце.

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    Даже в матче против не самой сильной и убедительной Блинковой азиатка не выглядит той спортсменкой, которая способна здесь и сейчас забрать себе победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Блинковой — 1.36, победа Чжан — 3.20.

    Прогноз: Китаянка ни на что не способна в данный момент времени.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.78.

    Альтернативный прогноз: Несмотря на удручающее состояние Шуай, у неё получится зацепиться за этот матч.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.29.

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    Блинкова — Чжан: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на теннис. Блинкова расправится с известной соперницей?
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