Россиянка Анна Блинкова и китаянка Чжан Шуай встретятся в первом круге турнира в Монреале. Матч пройдет 08 августа, начало — в 17:00 мск. Блинкова — Чжан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Анна Блинкова

Блинкова в этом году добилась значительного прогресса по стабильности результатов. Практически на всех соревнованиях, где она принимала участие, ей удавалось пройти хотя бы

Радует, что россиянка явно прибавила в физике и спортивной злости, которая позволяет ей себя намного увереннее.

Правда Анна сыграла лишь одну встречу после давно уже сыгранного «Уимблдона», и проиграла никому неизвестной юниорке в рамках квалификации турнира в Вашингтоне.

Все прогнозы на теннис

Хочется верить, что против немощной китаянки Блинкова не испытает никаких проблем, но с Шуай нужно держать ухо востро, даже если она не выигрывала целую вечность.

Чжан Шуай

Шуай не блещет выдающимися результатами в последнее время, хотя теннисистка она более, чем сильная.

Китаянка хороша не только в исполнении отдельного вида ударов, но в тактической борьбе на корте.

Но при всем этом у нее получается просто отвратительный этот год, поскольку китаянка проиграла уже 15 (!!!) игр подряд. Последний раз Шуай побеждала ещё в феврале месяце.

Даже в матче против не самой сильной и убедительной Блинковой азиатка не выглядит той спортсменкой, которая способна здесь и сейчас забрать себе победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Блинковой — 1.36, победа Чжан — 3.20.

Прогноз: Китаянка ни на что не способна в данный момент времени.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.78.

Альтернативный прогноз: Несмотря на удручающее состояние Шуай, у неё получится зацепиться за этот матч.

Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.29.